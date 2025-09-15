¿Qué hay en la coordenada 0,0 del planeta Tierra? La Isla Nula y el misterio del punto cero

Se trata de la coordenada 0°N, 0°E, ubicada en el Golfo de Guinea, en el océano Atlántico, aproximadamente a 600 km al sur de Ghana y a unas 700 millas al oeste de Gabón. Aunque no existe tierra firme en este punto, se ha establecido como referencia global para sistemas de navegación, mapas y estudios geográficos en todo el planeta Tierra.

Lo que distingue a este punto no es solo su ubicación, sino su función esencial en la cartografía y la tecnología. El punto cero permite calibrar sistemas GPS, analizar rutas marítimas y establecer referencias para investigaciones científicas en el planeta Tierra.

Cordenada 0 (1)

¿Cómo es el punto cero del planeta Tierra?

Sobre este lugar destaca que: