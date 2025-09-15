¿Qué hay en la coordenada 0,0 del planeta Tierra? La Isla Nula y el misterio del punto cero
Se trata de la coordenada 0°N, 0°E, ubicada en el Golfo de Guinea, en el océano Atlántico, aproximadamente a 600 km al sur de Ghana y a unas 700 millas al oeste de Gabón. Aunque no existe tierra firme en este punto, se ha establecido como referencia global para sistemas de navegación, mapas y estudios geográficos en todo el planeta Tierra.
Lo que distingue a este punto no es solo su ubicación, sino su función esencial en la cartografía y la tecnología. El punto cero permite calibrar sistemas GPS, analizar rutas marítimas y establecer referencias para investigaciones científicas en el planeta Tierra.
¿Cómo es el punto cero del planeta Tierra?
Sobre este lugar destaca que:
- Aunque el punto cero se encuentra en aguas profundas del océano Atlántico, su importancia para la cartografía y navegación es global, siendo un estándar de referencia para todo el planeta Tierra.
- En los sistemas de información geográfica aparece una “Isla Nula” (Null Island), un marcador ficticio usado para identificar errores en coordenadas y garantizar precisión en mapas digitales y sistemas GPS del planeta Tierra.
- No todo ha sido sencillo. Determinar con exactitud la ubicación precisa requirió décadas de mediciones satelitales y trabajo de geógrafos, reflejando los desafíos técnicos de estudiar incluso los puntos más remotos del planeta Tierra.