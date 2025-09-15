Inicio Sociedad Planeta Tierra
¿Qué hay en la coordenada 0,0 del planeta Tierra? La Isla Nula y el misterio del punto cero

El punto 0°N, 0°E marca el cruce exacto de los hemisferios en el planeta Tierra y es una referencia clave para la navegación, la cartografía y la ciencia

Valentina Araya
El corazón del planeta Tierra: donde se cruzan los hemisferios norte, sur, este y oeste.

Cruzar el océano hasta la coordenada 0°N, 0°E es imaginarse el lugar exacto donde los hemisferios norte y sur, así como este y oeste, se encuentran en el corazón del planeta Tierra. Este punto geográfico no es solo una referencia clave para la navegación y la cartografía, sino también un símbolo de la precisión científica y tecnológica aplicada en la comprensión del planeta.

Desde la exactitud de sus coordenadas hasta su uso en sistemas de navegación global, refleja siglos de innovación en geografía, navegación y tecnología. Te contamos sobre el punto cero del planeta Tierra.

S&iacute;mbolo cient&iacute;fico: d&eacute;cadas de innovaci&oacute;n geogr&aacute;fica y tecnol&oacute;gica convergen aqu&iacute;. &nbsp;

Símbolo científico: décadas de innovación geográfica y tecnológica convergen aquí.

Se trata de la coordenada 0°N, 0°E, ubicada en el Golfo de Guinea, en el océano Atlántico, aproximadamente a 600 km al sur de Ghana y a unas 700 millas al oeste de Gabón. Aunque no existe tierra firme en este punto, se ha establecido como referencia global para sistemas de navegación, mapas y estudios geográficos en todo el planeta Tierra.

Lo que distingue a este punto no es solo su ubicación, sino su función esencial en la cartografía y la tecnología. El punto cero permite calibrar sistemas GPS, analizar rutas marítimas y establecer referencias para investigaciones científicas en el planeta Tierra.

¿Cómo es el punto cero del planeta Tierra?

Sobre este lugar destaca que:

  • Aunque el punto cero se encuentra en aguas profundas del océano Atlántico, su importancia para la cartografía y navegación es global, siendo un estándar de referencia para todo el planeta Tierra.
  • En los sistemas de información geográfica aparece una “Isla Nula” (Null Island), un marcador ficticio usado para identificar errores en coordenadas y garantizar precisión en mapas digitales y sistemas GPS del planeta Tierra.
  • No todo ha sido sencillo. Determinar con exactitud la ubicación precisa requirió décadas de mediciones satelitales y trabajo de geógrafos, reflejando los desafíos técnicos de estudiar incluso los puntos más remotos del planeta Tierra.

