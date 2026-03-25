La ciudad más deseada del planeta Tierra es de América del Sur: todos la quieren visitar

Lejos de ser un título caprichoso o superfluo, esta distinción surge de la preferencia real de viajeros que evaluaron destinos según su encanto, cultura, oferta emocional y todo lo que convierte a una ciudad en algo memorable.

Buenos Aires (2)

¿Por qué Buenos Aires es la ciudad “más deseada”?

Que una ciudad de América del Sur sea elegida como la más deseada del planeta Tierra no solo habla de su atractivo turístico. Es una señal de cómo, en pleno siglo XXI, regiones del mundo con raíces profundas, creatividad urbana y culturas vivas están ganando lugar en la imaginación global de quienes sueñan con viajar.

En un mundo lleno de opciones, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una invitación irresistible para quienes desean experimentar la vida con intensidad, emoción y autenticidad.

Este reconocimiento tiene raíces claras en lo que la ciudad ofrece: