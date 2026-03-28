Descubren un cometa que pasará cerca del planeta Tierra y se podrá observar sin telescopio en Latinoamérica

En los próximos días, gran parte del territorio de Latinoamérica podrá observar un cometa que pasará muy cerca del planeta Tierra. De hecho, este descubrimiento astronómico nos dará la posibilidad de verlo sin utilizar telescopio, dependiendo de ciertos factores. A continuación, la fecha precisa en la cual sucederá este fenómeno que mantiene en vilo a los aficionados a la astronomía.
Cometa C/2026: cuándo pasará cerca del planeta Tierra y qué países de Latinoamérica lo verán
El cometa C/2026 A1 (MAPS), un viajero espacial recientemente descubierto, se encuentra en una carrera frenética hacia el Sol. Este astro está desafiando las leyes de supervivencia al pasar extremadamente cerca de nuestra estrella, enfrentando fuerzas gravitacionales que podrían desintegrarlos o, con un poco de suerte, dotarlos de un brillo legendario. Por ende, es menester anotar las fechas en las cuales su observación será más precisa.
Aunque la expectativa es global, Latinoamérica (especialmente los países del hemisferio sur, como Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil) goza de una ventaja estratégica. Debido a su trayectoria orbital, el cometa será más visible y alcanzará una mejor posición en el cielo para los observadores de este lado del planeta Tierra, siempre y cuando logre salir ileso de su encuentro térmico con el Sol.
Para no perderse este espectáculo que podría hacer historia, es fundamental marcar estas etapas en el calendario:
- Finales de marzo: el cometa ya es rastreable. Con una magnitud de 8.6, aún es tímido para el ojo humano, pero localizable con binoculares potentes o telescopios pequeños, situándose bajo en el horizonte oeste-suroeste tras el ocaso.
- 4 y 5 de abril: el 4 de abril el cometa alcanzará su perihelio (punto más cercano al Sol). Aquí sabremos si el fenómeno astronómico se fragmenta por el calor o si se ilumina en su totalidad.
- 8 al 15 de abril: si sobrevive, el cometa reaparecerá con una intensidad impresionante. Podría alcanzar un brillo similar al de Venus, permitiendo su observación a simple vista e incluso, en el mejor de los escenarios, ser visible durante el día.
Respecto a las fechas relevantes, el sitio especializado StarWalk es contundente: “El verdadero drama se desarrollará el 4 y 5 de abril, cuando pase extremadamente cerca del Sol. Es un momento de todo o nada: el cometa podría desintegrarse, pero si sobrevive, los observadores del cielo podrían ser recompensados con un cometa visible a simple vista brillando en el cielo crepuscular del hemisferio sur”.
Por lo tanto, este cometa que mantiene en vilo a la comunidad astronómica tendrá su sentencia recién a principios de abril. Mientras tanto, la expectativa continuará creciendo.