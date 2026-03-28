Descubren un cometa que pasará cerca del planeta Tierra y se podrá observar sin telescopio en Latinoamérica

Cometa C/2026: cuándo pasará cerca del planeta Tierra y qué países de Latinoamérica lo verán

El cometa C/2026 A1 (MAPS), un viajero espacial recientemente descubierto, se encuentra en una carrera frenética hacia el Sol. Este astro está desafiando las leyes de supervivencia al pasar extremadamente cerca de nuestra estrella, enfrentando fuerzas gravitacionales que podrían desintegrarlos o, con un poco de suerte, dotarlos de un brillo legendario. Por ende, es menester anotar las fechas en las cuales su observación será más precisa.

cometa 2026 El cometa C/2026 pasará muy cerca del planeta Tierra.

Aunque la expectativa es global, Latinoamérica (especialmente los países del hemisferio sur, como Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil) goza de una ventaja estratégica. Debido a su trayectoria orbital, el cometa será más visible y alcanzará una mejor posición en el cielo para los observadores de este lado del planeta Tierra, siempre y cuando logre salir ileso de su encuentro térmico con el Sol.