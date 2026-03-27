Si escuchaste lechuzas merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Lo cierto es que así como es normal escuchar grillos durante la noche, también es normal que las lechuzas nos observen desde la íntima oscuridad de su escondite. Por eso, el feng shui no lo asocia con una mala presencia, en realidad, todo lo contrario.

Para esta disciplina son aves que tienen una conexión profunda con la espiritualidad. Son símbolo de sabiduría y conocimiento y debido a su capacidad de ver en la oscuridad total, la lechuza es como un "escudo" contra las energías negativas que no podemos ver a simple vista. Es un animal que detecta engaños o malas intenciones dirigidas hacia tu casa.

A diferencia de otros animales, la lechuza simboliza una riqueza que se mantiene. Pues al ser un animal que sabe esperar el momento justo para actuar, se la asocia con la paciencia necesaria para que los negocios o los ahorros crezcan de forma segura.

_lechuza (2) En Argentina hay alrededor de 20 especies diferentes de búhos y lechuzas.

Se cree que su presencia siempre trae consigo un mensaje que, a menudo se considera un signo de buena suerte y protección. Y entre otras cosas, significan inmortalidad, valor, fuerza, confianza y determinación.

Qué significa que una lechuza ronde por tu casa

Si una lechuza o un búho rondan una casa, puede ser señal de que hay roedores cerca, ya que estos animales se alimentan de estas pequeñas criaturas. Así que si ves a una de estas lechuzas o búhos rondando el área, es posible que haya algún roedor cerca.

Aunque mueren si comen uno envenenado, su presencia indica que la cadena alimenticia en tu casa aún es segura. Así mismo, si eligió tu casa, es porque los niveles de ruido nocturno son tolerables y construye un espacio para que convivan múltiples especies creando equilibrio en tu jardín o alrededores.