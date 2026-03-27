Milei festejó el fallo judicial de EE.UU. por YPF y acusó a Cristina y a Kicillof por la expropiación

Embed - CADENA NACIONAL DE JAVIER MILEI EN VIVO | Habla tras el fallo de YPF

Perder el juicio equivalía a pagar lo que representan 70 millones de jubilaciones mínimas

Javier Milei se refirió en la cadena nacional al impacto que hubiera sufrido Argentina en caso de tener que pagar el juicio por YPF en Estados Unidos. "Hubiera implicado pagar la suma de 18 mil millones de dólares, tan sólo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas".

Consideró que el fallo judicial obtenido en Estados Unidos por la expropiación de la petrolera YPF "era virtualmente imposible" pero destacó que se consiguió "gracias a la pericia jurídica y diplomática del equipo de gobierno y que se pudo torcer el destino a nuestro favor".

"Frente a la irresponsabilidad -dijo el Presidente- triunfó la constancia" por lo que consideró que este viernes es un día de festejo "para los argentinos de bien".

Rodeado de sus principales espadas políticas, Javier Milei dijo que "nos sacamos de encima esta Espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista".

Mensaje en cadena nacional por el fallo favorable en YPF

El mensaje de Javier Milei, emitido en cadena nacional en la previa del partido Argentina-Mauritania, había sido grabado durante las primeras horas de la tarde en Casa Rosada y el primer mandatario nacional apareció acompañado de su hermana Karina Milei -Secretaria General de la Presidencia-; de la ministra Sandra Pettovello, del canciller Pablo Quirno y del cuestionado vocero Manuel Adorni, entre otros colaboradores.

ypf milei fallo Javier Milei y colaboradores en la previa de la grabación del mensaje en cadena nacional tras el fallo por YPF.

Fue tras conocerse que la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto el fallo judicial de la primera instancia en que la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino, en primera instancia, a pagar más de 18.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF durante la gestión del kirchnerista Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Milei, a lo Milei en la previa del mensaje en cadena nacional

Poco antes, durante un acto, Javier Milei había arremetido contra Acxel Kicillof por la expropiación de YPF.

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó.

Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa.

Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.

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