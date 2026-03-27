Tras el fallo por YPF, Javier Milei informó que hablará por cadena nacional este viernes a la tarde

En su resolución, el tribunal también avaló la desvinculación de YPF en el proceso de estatización, al considerar que fue correctamente exculpada durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa YPF y el fallo a favor de Argentina en Estados Unidos

El expediente judicial se había iniciado en 2015 y tuvo un punto crítico en 2023, cuando un fallo de primera instancia resultó adverso para el país.

En esa oportunidad, la jueza Loretta Preska determinó que la Argentina había incumplido el estatuto de la compañía durante el proceso de expropiación, que estuvo bajo la órbita del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

Pese a la reciente decisión favorable para YPF, el caso aún no está cerrado: las partes conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.