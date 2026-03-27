La cadena nacional del presidente Javier Milei por el fallo a favor de YPF se adelantó a las 19 debido al partido amistoso que jugará la Selección argentina a las 20.15 contra Mauritania. Primero se informó que el mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada se emitiría a las 20, pero al final se adelantó una hora.
Tras el fallo por YPF, Javier Milei informó que hablará por cadena nacional este viernes a la tarde
Se espera que el presidente Javier Milei ofrezca detalles del fallo judicial en Estados Unidos que benefició a Argentina en la causa YPF
Este viernes, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos resolvió a favor de Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la condena de más de US$16.000 millones, aunque aún resta la instancia de la Corte Suprema.
Precisamente, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina en el litigio vinculado a la expropiación de la petrolera YPF en 2012, dejando sin efecto la condena que obligaba al Estado a abonar más de US$16.000 millones.
En su resolución, el tribunal también avaló la desvinculación de YPF en el proceso de estatización, al considerar que fue correctamente exculpada durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La causa YPF y el fallo a favor de Argentina en Estados Unidos
El expediente judicial se había iniciado en 2015 y tuvo un punto crítico en 2023, cuando un fallo de primera instancia resultó adverso para el país.
En esa oportunidad, la jueza Loretta Preska determinó que la Argentina había incumplido el estatuto de la compañía durante el proceso de expropiación, que estuvo bajo la órbita del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.
Pese a la reciente decisión favorable para YPF, el caso aún no está cerrado: las partes conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.