La justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina en la causa YPF y Milei celebró

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La causa YPF y el fallo a favor de Argentina en Estados Unidos

El expediente judicial se había iniciado en 2015 y tuvo un punto crítico en 2023, cuando un fallo de primera instancia resultó adverso para el país.

En esa oportunidad, la jueza Loretta Preska determinó que la Argentina había incumplido el estatuto de la compañía durante el proceso de expropiación, que estuvo bajo la órbita del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

Pese a la reciente decisión favorable, el caso aún no está cerrado: las partes conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.

El festejo de Javier Milei en redes tras el fallo en la causa de YPF

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, celebró en su cuenta de X el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor en la causa YPF.

Milei subió una foto junto a su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Horacio Marín y Sandra Pettovello y posteó: "GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC!”.

milei ypf Milei festejó el fallo en Estados Unidos en favor de Argentina. Foto: X

El fallo en favor de YPF se conoció en la previa de la visita del mandatario al Centro de Formación de Capital Humano.