Eutanasia de Noelia Castillo: las cuatro fotos que acompañaron su final

El momento en el que pintaba un cuadro de su madre.

Una foto de su perrita Wendy, la mejor compañía de su niñez.

Una del primer día de clases.

Una foto más de su infancia.

La joven había comentado tiempo atrás, en una entrevista en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, cómo había sido su infancia. Y con una mezcla de ternura, nostalgia admitió que tenía recuerdos felices, por lo que había decidido conservar algunas fotos con valor sentimental para ella.

noelia-castillo-eutanasia10 El caso de Noelia despertó debate en todo el mundo.

Detalles poco conocidos de vida de Noelia Castillo Ramos

La información sobre la muerte y el proceso para lograr la eutanasia surgió de la indagación de varios medios españoles en la vida de Noelia Castillo Ramos.

La guionista y periodista Jimina Sabadú, enumeró, en su cuenta de Instagram, nueve “datos omitidos” que contextualizan la vulnerabilidad que la llevó a la muerte.