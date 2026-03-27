Eutanasia de Noelia Castillo: las cuatro fotos que acompañaron su final

La muerte de la española Noelia Castillo Ramos, a los 25 años de edad conmocionó al mundo y reavivó el debate sobre la eutanasia. Cada detalle de su fallecimiento es tomado como ejemplo por quienes defienden el derecho a una muerte digna. La joven eligió cuatro fotos que la acompañaron en su final.
Noelia murió el jueves 26 de marzo en una residencia sociosanitaria en Sant Pere de Ribes, en España. Alli le cumplieron el deseo, por el que mantuvo una extensa y difícil lucha judicial.
Las cuatro fotos que acompañaron a Noelia Castillo durante la eutanasia
Noelia quería irse en paz, junto a los pocos recuerdos felices de su corta pero tortuosa existencia. Por esto eligió cuatro fotos que sintetizaban esos instantes:
- El momento en el que pintaba un cuadro de su madre.
- Una foto de su perrita Wendy, la mejor compañía de su niñez.
- Una del primer día de clases.
- Una foto más de su infancia.
La joven había comentado tiempo atrás, en una entrevista en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, cómo había sido su infancia. Y con una mezcla de ternura, nostalgia admitió que tenía recuerdos felices, por lo que había decidido conservar algunas fotos con valor sentimental para ella.
Detalles poco conocidos de vida de Noelia Castillo Ramos
La información sobre la muerte y el proceso para lograr la eutanasia surgió de la indagación de varios medios españoles en la vida de Noelia Castillo Ramos.
La guionista y periodista Jimina Sabadú, enumeró, en su cuenta de Instagram, nueve “datos omitidos” que contextualizan la vulnerabilidad que la llevó a la muerte.
- La violación grupal no fue en un centro de acogida. Ella ni siquiera estaba ya en uno.
- Noelia no denunció la violación.
- Ya había sufrido abusos sexuales antes.
- La caída que le provocó la paralisis no fue su primer intento de suicidio, ni siquiera el cuarto intento.
- A su padre le quitaron la custodia por negligencia grave, y su madre no tenía dónde tenerla porque vivía ella misma en un cuarto alquilado.
- Hay dos hermanas más que no quieren saber nada de este circo.
- La eutanasia no se le concede por la depresión, sino por la discapacidad.
- Noelia ha tenido relación con su padre hasta hace no tanto.
- Noelia sufría TLP y un cuadro de adicciones agravado por su situación personal.