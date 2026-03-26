Una amiga quiso ver a Noelia Castillo antes de la eutanasia y no la dejaron: "Es solo un abrazo, por favor"

El episodio ocurrió mientras afuera del hospital también se concentraban personas con posturas opuestas: desde quienes apoyaban su decisión hasta grupos que rezaban para que desistiera.

La eutanasia, una decisión atravesada por el dolor

La historia de Noelia Castillo está marcada por una cadena de hechos traumáticos. En 2022 sufrió una agresión sexual múltiple y posteriormente intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, lo que derivó en una paraplejia y dolores crónicos severos.

Tras esa situación, inició el proceso para acceder a la eutanasia, contemplado por la legislación española desde 2021. Su pedido fue evaluado y aprobado por organismos médicos y judiciales, que consideraron que padecía un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante”.

Durante casi 2 años, la decisión quedó frenada por recursos judiciales impulsados por su padre y organizaciones contrarias a la eutanasia, pero todas las instancias -incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- terminaron avalando su voluntad.

El video y el testimonio final de la amiga de Noelia Castillo

Embed - El dolor de la mejor amiga del colegio de Noelia Castillo, la joven española que pidió la eutanasia

En entrevistas previas, la joven había sido contundente sobre su decisión: quería dejar de sufrir. Su caso tomó mayor visibilidad tras aparecer en televisión pocos días antes del procedimiento, donde habló abiertamente de su historia y de su postura frente a la muerte asistida.

Debate global: derecho a decidir la muerte vs. dilemas éticos

El caso de Noelia Castillo no solo conmueve por su historia personal, sino porque expone tensiones profundas. Por un lado, quienes defienden el derecho individual a decidir sobre la propia vida en contextos de sufrimiento extremo; por otro, quienes cuestionan si se agotaron todas las instancias posibles de acompañamiento.

Además, su exposición mediática también generó críticas sobre el tratamiento televisivo del tema y los límites entre información y espectáculo.

La eutanasia de Noelia, un caso que marca precedente

España legalizó la eutanasia en 2021 y desde entonces se convirtió en uno de los países que reconoce este derecho bajo condiciones estrictas.

El caso de Noelia Castillo es uno de los más judicializados y visibles desde la aprobación de la ley. Su desenlace, sumado a episodios como la negativa a permitir el ingreso de su amiga, deja abiertas preguntas que seguirán en debate: cómo acompañar, quién decide y hasta dónde llegan los protocolos en el final de la vida.

En Argentina, un proyecto sobre muerte digna impulsado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, duerme en el Congreso.