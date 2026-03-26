El caso de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras una larga batalla judicial, generó conmoción internacional y abrió nuevos interrogantes éticos. En las horas previas al procedimiento, una situación particular intensificó la polémica: el hospital donde estaba internada no permitió el ingreso de su mejor amiga para despedirse.
Una amiga quiso ver a Noelia Castillo antes de la eutanasia y no la dejaron: "Es solo un abrazo, por favor"
La joven de 25 años que logró autorización para eutanasia quedó en el centro del debate global. Este jueves, el hospital le impidió a su amiga despedirse
La escena, que fue difundida por medios europeos, se convirtió rápidamente en símbolo de un debate más amplio sobre los límites de las decisiones médicas en el final de la vida.
Una despedida frustrada antes de la eutanasia de Noelia Castillo
Según trascendió, la amiga de Noelia había pedido autorización para verla antes de la eutanasia, pero el centro de salud restringió el acceso. La negativa generó indignación en redes sociales y reavivó la discusión sobre los protocolos en estos casos, especialmente cuando se trata de momentos finales.
El episodio ocurrió mientras afuera del hospital también se concentraban personas con posturas opuestas: desde quienes apoyaban su decisión hasta grupos que rezaban para que desistiera.
La eutanasia, una decisión atravesada por el dolor
La historia de Noelia Castillo está marcada por una cadena de hechos traumáticos. En 2022 sufrió una agresión sexual múltiple y posteriormente intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, lo que derivó en una paraplejia y dolores crónicos severos.
Tras esa situación, inició el proceso para acceder a la eutanasia, contemplado por la legislación española desde 2021. Su pedido fue evaluado y aprobado por organismos médicos y judiciales, que consideraron que padecía un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante”.
Durante casi 2 años, la decisión quedó frenada por recursos judiciales impulsados por su padre y organizaciones contrarias a la eutanasia, pero todas las instancias -incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- terminaron avalando su voluntad.
El video y el testimonio final de la amiga de Noelia Castillo
En entrevistas previas, la joven había sido contundente sobre su decisión: quería dejar de sufrir. Su caso tomó mayor visibilidad tras aparecer en televisión pocos días antes del procedimiento, donde habló abiertamente de su historia y de su postura frente a la muerte asistida.
Debate global: derecho a decidir la muerte vs. dilemas éticos
El caso de Noelia Castillo no solo conmueve por su historia personal, sino porque expone tensiones profundas. Por un lado, quienes defienden el derecho individual a decidir sobre la propia vida en contextos de sufrimiento extremo; por otro, quienes cuestionan si se agotaron todas las instancias posibles de acompañamiento.
Además, su exposición mediática también generó críticas sobre el tratamiento televisivo del tema y los límites entre información y espectáculo.
La eutanasia de Noelia, un caso que marca precedente
España legalizó la eutanasia en 2021 y desde entonces se convirtió en uno de los países que reconoce este derecho bajo condiciones estrictas.
El caso de Noelia Castillo es uno de los más judicializados y visibles desde la aprobación de la ley. Su desenlace, sumado a episodios como la negativa a permitir el ingreso de su amiga, deja abiertas preguntas que seguirán en debate: cómo acompañar, quién decide y hasta dónde llegan los protocolos en el final de la vida.
En Argentina, un proyecto sobre muerte digna impulsado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, duerme en el Congreso.