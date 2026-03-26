"A mi hija la sufrimos cada día, pero respetamos su voluntad de morir"

- No se dio de un día para el otro. La decisión de Frida fue fruto de distintas causas a través del tiempo. Ver sufrir de ese modo a un hijo hace entender la vida desde otro lado. El egoísmo no aplica y hay que entender el sufrimiento del otro. Hubo acompañamiento médico y terapéutico. Fue un proceso muy difícil pero comprendimos su decisión al verla sufrir como Frida sufría.

- ¿Cómo se instrumentó?

- En casos como el de Frida, la persona firma ante un escribano una declaración para que no se la asista para que su cuerpo solo vaya terminando con la vida. Sin ninguna asistencia, ni médica ni nada. Se espera que la persona se vaya apagando.

Frida-Blanco-Villegas Frida Blanco Villegas con sus seres queridos.

- ¿Sentiste alivio cuando la dejaste ir?

- La pérdida de un hijo no tiene parangón pero saber que un hijo que está en esas condiciones deja de sufrir representa un alivio para todos. Pero cuidado: hay que estar en el momento y el lugar adecuados para vivir la situación, entenderla y acompañarla.

- Ahora que se reaviva el tema de la muerte digna, ¿qué dirías a los legisladores que deben tratarla en el Congreso?

- Que honrar la vida es tener una muerte digna y que un ser querido sufra tanto es indigno.

- El 31 de marzo se cumplirán dos años del fallecimiento de Frida. ¿Cómo viven el duelo?

- El duelo no va a terminar nunca. En la familia tomamos la conducta de honrar la vida. A Frida la extrañamos, la sufrimos y la recordamos a cada momento y honramos la posibilidad de estar vivos.