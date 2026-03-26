Hace dos años, Verónica Villegas respetó la voluntad de su hija Frida, de 17 años, quien, asolada por las derivaciones de un cáncer, decidió y pidió que la dejen morir para dejar de sufrir. Hoy, a la luz del polémico caso de eutanasia de la española Noelia Castillo, de 25 años, la mamá de Frida habló con el programa No Tenés Cara de radio Nihuil y dijo: "El egoísmo no aplica: hay que entender el sufrimiento del otro y respetar la voluntad".
"A mi hija la sufrimos cada día, pero respetamos su voluntad de morir"
Verónica, la mamá de Frida Blanco Villegas, recordó detalles del proceso que en 2024 llevaron a la chica de 17 años a pedir que la dejen morir como consecuencia de una enfermedad dolorosa e irreversible
Frida Blanco Villegas murió el 31 de marzo de 2024 en su casa de Ciudad. En su propia habitación, espacio que en los últimos tiempos se había convertido en una especie de sala de hospital con cama ortopédica e insumos y dispositivos de uso médico. El dolor era insoportable también en su rostro y en cada una de sus palabras. Aprovechó al máximo cada minuto de vida. Y vivió hasta cuando quiso.
Tener en cuenta el sufrimiento del otro, sobre todo
-¿Cómo fue el proceso de acompañamiento? -se le preguntó a la madre.
- No se dio de un día para el otro. La decisión de Frida fue fruto de distintas causas a través del tiempo. Ver sufrir de ese modo a un hijo hace entender la vida desde otro lado. El egoísmo no aplica y hay que entender el sufrimiento del otro. Hubo acompañamiento médico y terapéutico. Fue un proceso muy difícil pero comprendimos su decisión al verla sufrir como Frida sufría.
- ¿Cómo se instrumentó?
- En casos como el de Frida, la persona firma ante un escribano una declaración para que no se la asista para que su cuerpo solo vaya terminando con la vida. Sin ninguna asistencia, ni médica ni nada. Se espera que la persona se vaya apagando.
- ¿Sentiste alivio cuando la dejaste ir?
- La pérdida de un hijo no tiene parangón pero saber que un hijo que está en esas condiciones deja de sufrir representa un alivio para todos. Pero cuidado: hay que estar en el momento y el lugar adecuados para vivir la situación, entenderla y acompañarla.
- Ahora que se reaviva el tema de la muerte digna, ¿qué dirías a los legisladores que deben tratarla en el Congreso?
- Que honrar la vida es tener una muerte digna y que un ser querido sufra tanto es indigno.
- El 31 de marzo se cumplirán dos años del fallecimiento de Frida. ¿Cómo viven el duelo?
- El duelo no va a terminar nunca. En la familia tomamos la conducta de honrar la vida. A Frida la extrañamos, la sufrimos y la recordamos a cada momento y honramos la posibilidad de estar vivos.