La Justicia de Salta investiga un casamiento que se realizó en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en la ciudad de Cafayate, que no estaba autorizado. Desde el Ministerio de Producción y Minería provincial informaron que el documento difundido sobre la aprobación del evento “no fue emitido por la autoridad ambiental competente”.
Las imágenes del polémico casamiento que se hizo en una reserva natural: investigan el hecho
Una mujer que dijo ser la dueña del inmueble donde se llevó a cabo el casamiento sostuvo que tenía los permisos necesarios y hasta cuestionó que era un lugar privado
La acusación fue realizada por las autoridades de Cafayate luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales de un casamiento que se realizó en Quebrada de las Conchas, ubicada en la Ruta Nacional 68. Con la información obtenida, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.
A través de un comunicado, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, indicó que se tomó intervención ante la “circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente”.
El casamiento polémico en una reserva natural
En consecuencia, se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se efectuó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, “a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”.
Las actividades en reservas naturales protegidas están reguladas por la Ley N 7070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley N 7107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. “Estas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, explicaron.
Luego de que se conociera la causa, una mujer que dijo ser la dueña del inmueble donde se llevó a cabo el casamiento sostuvo que tenía los permisos necesarios y hasta cuestionó que era un lugar privado.