Las imágenes del polémico casamiento que se hizo en una reserva natural: investigan el hecho

La acusación fue realizada por las autoridades de Cafayate luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales de un casamiento que se realizó en Quebrada de las Conchas, ubicada en la Ruta Nacional 68. Con la información obtenida, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

casamiento reserva natural salta 2 Los preparativos del casamiento en la reserva natural de Cafayate.

A través de un comunicado, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, indicó que se tomó intervención ante la “circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente”.