Científicos ven en tiempo real como se fragmenta un cometa: es la primera vez en la historia

Las capturas realizadas por el Telescopio Espacial Hubble permitieron distinguir los fragmentos con una claridad que no es posible alcanzar desde la superficie terrestre. Durante el periodo de seguimiento, uno de los trozos más pequeños volvió a dividirse, lo que ofreció una secuencia detallada sobre la fragilidad de estos cuerpos antiguos. Los investigadores confirmaron que este registro es el más cercano al momento de la ruptura que se obtuvo jamás.

Misterios en el espacio

rotura cometa Las imágenes captadas por los astrónomos.

Estos objetos funcionan como cápsulas del tiempo que guardan materiales de hace 4.500 millones de años. La importancia de este suceso radica en que la fragmentación del cometa dejó al descubierto capas internas que no recibieron radiación solar durante eones. Para los científicos, esto representa una oportunidad de analizar materiales primordiales que formaron el sistema solar en sus etapas más tempranas.

A pesar de la magnitud del evento, existieron detalles que desconcertaron al equipo de investigación. Aunque el hielo fresco quedó expuesto, no se produjo un brillo repentino inmediato, lo que sugiere procesos físicos complejos en la superficie. Actualmente, los restos del cometa continúan su viaje hacia las profundidades del espacio, alejándose de la Tierra a una distancia de 400 millones de kilómetros.