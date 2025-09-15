Entró a las puñaladas a un canal de TV provocando lesiones y destrozos, y fue detenido.

La curiosa situación obligó a interrumpir la transmisión en vivo del primer noticiero de la señal, generando momentos de tensión tanto entre los periodistas y técnicos que trabajaban a esa hora, como también cierta incertidumbre en la audiencia.

En medio de un clima de tensión, el hombre atacó con un cuchillo de cocina a un empleado de seguridad, provocándole heridas leves, logró ingresar al estudio rompiendo vidrios y varias pantallas de TV, y pidió que los periodistas lo protegieran de "la banda del crack".

“La banda del crack me grabó fumando crack y me quieren matar. Ustedes saben, ustedes son periodistas, ustedes saben”, comentó el periodista Gastón Samá, testigo del episodio, repitiendo los dichos del hombre, quien además pidió que protegieran a su familia, y dio el nombre de su hermana.

Inmediatamente y tras alertar al teléfono de emergencias, se desplegó un importante operativo policial a cargo de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), dependiente de la Policía de la Ciudad.

Tres periodistas del canal de TV dialogaron con el atacante y lograron tranquilizarlo, mientras que personal especializado del grupo GEOF entraron al estudio y detuvieron al agresor. El hombre detenido fue identificado como Alexis Walter López y confirmaron que cuenta con antecedentes penales.

Tras ser neutralizado, fue asistido por el SAME psiquiátrico y derivado al hospital Cosme Argerich , e internado en el área psiquiatrica, todo bajo supervisión del fiscal Federico Brombini, presente en el lugar.

Luego se informó que poseía antecedentes por distintos hechos y tenía una condena en suspenso.

Fuentes de la investigación indicaron que su primera detención data de agosto de 2024 por infracción a la ley de estupefacientes y por el mismo delito en enero y mayo de 2025.

Además, el sujeto tenía una condena en suspenso por robo, causa que sustanció el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

Ataque canal ambulancia El hombre que ingresó al canal fue detenido, revisado por médicos de psiquiatría y luego quedó internado en un hospital. foto gentileza tn.com.ar

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Brombini, de la Unidad de Flagrancia Este de la Justicia porteña, que labró actuaciones por violación de domicilio y daños por la rotura de un vidrio al ingresar al canal.

El diálogo con los periodistas

Gastón Samá, el periodista que se encontraba al aire a esa hora en Crónica TV, contó parte de la charla que logró tener con el hombre alterado. “Me acerco a hablarle con Mati Ruffet (el periodista deportivo) primero. Él se muestra, se levanta la remera un poco, se baja los pantalones, dice que estaba desesperado, que lo quería matar la banda del crack. No era muy coherente lo que decía. Estaba la sensación de que no estaba armado en ese momento. A nuestro compañero de seguridad lo quiso matar, se salvó de milagro", comentó el periodista.

Y luego agregó: "Tenía un cuchillo de unos 20 centímetros. Pero en el estudio ya no. Entonces, como tenemos un vidrio de seguridad en la redacción, dimos la vuelta. A todo esto, el edificio estaba casi evacuado y nos pusimos a tratar de calmarlo. Él quería hacer una nota en vivo, porque decía que lo querían matar".