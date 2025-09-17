Por qué el árbol de jade es conocido como la planta de la vida según el Feng Shui

Por qué el árbol de jade es conocido como la planta de la vida según el Feng Shui

El árbol de jade no se limita a ser una planta que es elegida por necesitar de pocos cuidados, o por ser estética, sino que además se destaca por sus cualidades energéticas. Para la mirada del Feng Shui, es un elemento de los más poderosos.

Es de público conocimiento que, el Feng Shui destaca al árbol de jade como uno de los elementos más fuertes, en relación con las energías de la abundancia, pero también se la conoce como la planta de la vida. Los más conocedores de esta filosofía oriental revelaron el motivo por el cual el árbol de jade tiene este apodo.

arbol de jade (2)
El &aacute;rbol de jade es tendencia, por los pocos cuidados y sus poderes vinculados al Feng Shui.

El árbol de jade es tendencia, por los pocos cuidados y sus poderes vinculados al Feng Shui.

Por qué el Feng Shui recomienda tener un árbol de jade

Para aquel que no conoce qué es el Feng Shui, estamos hablando de una filosofía de vida proveniente del oriente, originada hace millones de años, que se enfoca primordialmente en las energías. Importa el rol de estas a la hora de la concreción de objetivos personales sobre salud, amor, trabajo o dinero.

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, y para ello suele utilizar elementos que se destacan por sus cualidades energéticas. Dentro de ellos, aparecen minerales, piedras energéticas y hasta plantas, tal como el árbol de jade.

Para los más conocedores de esta filosofía oriental, el árbol de jade es un gran símbolo vinculado a las energías de riqueza, prosperidad, abundancia y buena suerte. Es por eso que muchos acuden a esta planta para que se convierta en un imán de estas energías.

Para atraer abundancia a nuestra vida, se recomienda que el árbol de jade esté colocado en el sector norte de la casa.

arbol de jade (8)
El &aacute;rbol de jade no solo est&aacute; asociado al dinero, sino tambi&eacute;n a la prosperidad, seg&uacute;n el Feng Shui.

El árbol de jade no solo está asociado al dinero, sino también a la prosperidad, según el Feng Shui.

No hay que olvidar que el árbol de jade es una planta muy elegida en la actualidad, también por recomendaciones de expertos en jardinería, como la gente de PurPlant. Se trata de una especie para decorar el interior del hogar y no tener que prestarle vital atención, más que los cuidados básicos.

Feng Shui: por qué el árbol de jade es conocido como la planta de la vida

Hay que saber que, ante los ojos del Feng Shui, hay elementos que no solo sirven para atraer energías por sus cualidades, o siendo partes de un ritual u amuleto. Esta filosofía de vida considera que el estado y cuidado de algunos de ellos, es una representación de la vida de la persona, como ocurre con el árbol de jade.

Para quienes más saben del Feng Shui, el árbol de jade es considerado como la planta de la vida, ya que, su longevidad y resistencia representan la fortaleza del espíritu humano, ante las distintas adversidades. Las raíces de la planta está vinculado a la conexión de los orígenes, y el crecimiento de la suculenta, simboliza el avance personal y el aprendizaje.

Temas relacionados:

Te puede interesar