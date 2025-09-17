Inicio Sociedad Truco casero
Con un truco casero y un ingrediente: cómo puedo evitar que la azucarera se llene de hormigas

Un truco casero es una herramienta, técnica o procedimiento que puede utilizarse en el hogar para limpiar, arreglar y repeler plagas

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco casero muy sencillo, rápido, natural y efectivo. 

Cuando se rompe algún objeto de la casa, de mancha una prenda de ropa o se llena de insectos algún alimento, siempre es bueno tener a mano un truco casero o herramienta rápida y sencilla que nos ayude a solucionar los problemas hogareños en poco tiempo, si gastar mucho dinero y aprovechando ingredientes naturales que tenemos en casa.

Un ejemplo de problema de casa son las hormigas. Estos pequeños insectos escurridizos llegan a la cocina en busca de refugio, alimento y un espacio donde armar sus nidos. Normalmente, las hormigas se sienten atraídas por los productos azucarados, las grasas y carnes.

Hoy te comparto un sencillo truco casero ideal para ahuyentar las hormigas, el azúcar y evitar que contaminen el alimento. Solo vas a necesitar un ingrediente de cocina y un poco de tiempo. Continúa leyendo para descubrirlo.

Retirar las hormigas una por una es una tarea aburrida y muy lenta.

Cómo evitar la llegada de hormigas a la cocina: con un truco y un ingrediente

Las hormigas azucareras no son una especie de hormiga en sí, es un término coloquial y cotidiano que se utiliza para describir la llegada de hormigas pequeñas al azúcar o alimentos dulces en general.

Probablemente, alguna vez abriste la azucarera para preparar un café y te encontraste con pequeñas hormigas rondando en el alimento.

Las hormigas domésticas son muy molestas y, aunque no representan un problema para la salud, es importante controlarlas y eliminarlas a tiempo para evitar que formen sus hormigueros dentro de casa.

La canela es natural y poco invasiva, no arruina el sabor del azúcar y espanta las hormigas.

Para evitar la visita de hormigas en tu azucarera, puedes recurrir a un pequeño y sencillo truco casero. El ingrediente estrella de este truco es la canela. La canela es un alimento de sabor y olor intensos. Las hormigas no soportan los olores fuertes de este tipo.

Simplemente, debes colocar una rama de canela en la azucarera o realizar una barrera de canela en polvo alrededor de los alimentos dulces. Las hormigas no se acercarán a la comida y marcharán hacia otros sitios.

¿Qué otros ingredientes puedo usar para ahuyentar a las hormigas azucareras?

Si no tienes canela, puedes usar otros ingredientes naturales como menta, cáscaras de limón, laurel y granos de café. Las propiedades de estos ingredientes mantienen a las hormigas lejos del azúcar de mesa.

El vinagre y los ingredientes ácidos espantan a las hormigas y las mantienen alejadas de la cocina.

El vinagre también es un ingrediente efectivo cuando se trata de hormigas. Puedes realizar una limpieza con agua y vinagre blanco en las zonas donde hay hormigas o espolvorear los caminos del insecto.

Finalmente, para prevenir la visita de hormigas en la comida, siempre es importante mantener una limpieza adecuada del hogar, cerrar bien los recipientes y tapar las gritas o aberturas por donde pueden ingresar.

