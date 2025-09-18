Miguel Ángel Russo define el once titular para recibir a Central Córdoba

Luego de pasar 12 partidos sin ganar, la situación de Boca mejoró notablemente cuando logró imponerse en tres encuentros de manera consecutiva, aunque el empate del domingo pasado contra Rosario Central como visitante también fue recibido con alegría por el cuerpo técnico.

De esta manera el Xeneize volvió a ser protagonista y se ubica en la tercera posición del Grupo A, con 13 puntos, dos por debajo de los lideres: Unión y Barracas Central. Ahora Russo está trabajando para definir al equipo que recibirá en La Bombonera a Central Córdoba, por la novena fecha de la Liga Profesional.

Los cambios estarán a la orden del día y será entre el jueves y el viernes cuando el técnico podrá definir quiénes serán parte del once titular. Por un lado, todo indicaría que Carlos Palacios, más allá de que se dejó atrás la tensa situación vivida con Claudio Úbeda en el Gigante de Arroyito, será sustituido por bajo rendimiento deportivo. Todo indica que el reemplazo será su compatriota, Williams Alarcón.

Otro de los cambios más significativos sería el regreso de Agustín Marchesín, quien tuvo que salir del arco de Boca porque sufrió un desgarro en el gemelo en el partido donde se impusieron por 2 a 0 a Aldosivi. Más allá que Leandro Brey tuvo una buena actuación frente al Canalla, fue su responsabilidad el golazo de Ángel Di María.

El arquero que brilló en el Porto será exigido en los últimos entrenamientos para que el cuerpo técnico pueda decidir su vuelta, teniendo en cuenta desde el día que se lesionó hasta el día del partido solo habrán pasado 21 días.

russo, boca, salud Miguel Ángel Russo dice que está todo "okey" para el partido del domingo.

Así formaría Boca el domingo

El Xeneize jugará contra Central Córdoba el domingo a partir de las 21.15 en La Bombonera, partido que será dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez. El colegiado estará acompañado por Gabriel Chade como asistente 1 y Facundo Rodríguez como asistente 2. La cuarta árbitra será Salomé Di Iorio, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta y en el AVAR, Gastón Suárez.

El Boca de Miguel Ángel Russo formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.