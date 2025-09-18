Inicio Sociedad Bomberos
Las Heras

Bomberos voluntarios fueron apedreados cuando apagaban un incendio: hacen un reclamo por su seguridad

Mientras los bomberos combatían las llamas en Las Heras, vecinos les arrojaron piedras y dañaron las movilidades. Es el segundo ataque en pocos días

Francisco Pérez Osán
Los bomberos voluntarios de Mendoza enviaron un comunicado pidiendo por seguridad.

Los bomberos voluntarios de Mendoza trabajaban para apagar un incendio que destruía viviendas precarias en Las Heras cuando personas del lugar comenzaron a atacarlos con piedras. El operativo de extinción se desarrollaba con normalidad hasta que los vecinos decidieron agredir a quienes habían venido a ayudarlos.

El incendio se desató en la intersección de calles Braile y Pimenides, en el sector conocido como Cinco Mil Lotes. Tres casas quedaron completamente destruidas por las llamas, mientras los bomberos de diferentes cuarteles trabajaban unidos para evitar que el fuego se extendiera. Personal de Edemsa cortó el suministro eléctrico, la policía resguardó la zona y los municipios aportaron apoyo hídrico.

autobomba apedreada
Varios vehículos sufrieron pedradas. Foto: Bomberos voluntarios de Ciudad de Mendoza

Piedras contra quienes arriesgan la vida

A través de un comunicado oficial, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad de Mendoza informó que durante las tareas de extinción comenzaron a llover piedras sobre los rescatistas. Vecinos de la zona atacaron a quienes habían venido a ayudarlos, poniendo en peligro no solo a los bomberos sino también a otros residentes del lugar.

Las unidades de bomberos sufrieron daños materiales por el ataque, aunque por suerte ningún voluntario resultó herido. Los vehículos oficiales quedaron con abolladuras y vidrios rotos, pero el daño más profundo fue el que quedó en el ánimo de quienes dedican su tiempo libre a salvar vidas ajenas.

piedras bomberos
Los daños que recibieron las autobombas afectadas. Foto: Bomberos voluntarios de Ciudad de Mendoza

Personal de Bomberos Voluntarios de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y del Cuartel Central participaron del operativo. Todos trabajaron bajo una lluvia de piedras que convirtió una emergencia común en una situación de alto riesgo para todos los presentes.

Autoridades policiales confirmaron que los agresores eran residentes de la zona, aunque no se logró identificar a los propietarios de las viviendas afectadas por el incendio. La situación se volvió tan tensa que fue necesario reforzar la presencia policial para proteger a los rescatistas.

Un problema que se repite en Mendoza

bomberos
Este no fue el primer ataque que recibieron los bomberos durante el mes de agosto. Foto: Bomberos voluntarios de Ciudad de Mendoza

Este ataque no fue un hecho aislado. Pocos días antes, en Guaymallén, otra unidad de bomberos fue agredida mientras acudía a una emergencia. La repetición de estos hechos alarmó a las autoridades y a los propios voluntarios, que ahora temen por su seguridad cada vez que salen a cumplir con su vocación de servicio.

