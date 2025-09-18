Gimnasia: dos buenas noticias y el dilema que Ariel Broggi busca resolver

Casualmente, en esa zona ofensiva del equipo, Ariel Broggi tiene un importante dolor de cabeza que no puede resolver: la pieza final de la estructura de ataque. Tanto el actual DT, como Ezequiel Medrán, probaron con todos pero ninguno se ganó el puesto del jugador número once.

Con Antonio, Antonini, Muñoz, Lencioni y Ferreyra como titulares, de mitad de cancha para adelante hay un cupo vacante del que nadie se adueña. Jugaron en ese lugar Servetto, Puch, Cingolani, Espósito, Andrada y hasta Barboza pero ninguno terminó de convencer ni enamorar.

El jugador que puede meterse en la consideración de Ariel Broggi

Pensando en el duelo que asoma, el entrenador mensana podría incluir a un jugador que no ha sido titular en toda la temporada: Nicolás Romano, ya recuperado de la lesión de ligamentos cruzados en su rodilla, podría ganarse su lugar en el once titular, formando la buscada dupla con Nicolás Ferreyra.

Gimnasia, con cambio de horario

El Lobo jugará el próximo sábado en el Víctor Legrotaglie ante San Telmo. Hasta ahí, todo normal. Lugar y día, tal cual estaban previstos. Lo que varió es el horario porque finalmente el partido se jugará 17.30 y no a las 16 como se había anunciado en un primer momento.