Primera Nacional

Gimnasia: dos buenas noticias y el dilema que Ariel Broggi busca resolver

En la recta final de la primera fase, Ariel Broggi cuenta con un par de regresos y busca darle a su pizarra la pieza que le falta.

Por UNO
Ariel Broggi tiene una duda en el once de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Luego del sacudón en Carlos Casares con la derrota versus Agropecuario, en Gimnasia y Esgrima de Mendoza hacen borrón y y cuenta nueva pensando en lo que viene. La recta final de la Primera Nacional está en su última etapa y Ariel Broggi tiene novedades importantes en su tropa.

A la espera de la práctica de la tarde, el entrenador del Lobo ya tiene las altas médicas de Facundo Lencioni y Jeremías Rodríguez Puch. Los dos volantes creativos se recuperaron de sus sendas molestias y están a disposición para el duelo contra San Telmo.

Lencioni gimnasia y Esgrima.-

Casualmente, en esa zona ofensiva del equipo, Ariel Broggi tiene un importante dolor de cabeza que no puede resolver: la pieza final de la estructura de ataque. Tanto el actual DT, como Ezequiel Medrán, probaron con todos pero ninguno se ganó el puesto del jugador número once.

Con Antonio, Antonini, Muñoz, Lencioni y Ferreyra como titulares, de mitad de cancha para adelante hay un cupo vacante del que nadie se adueña. Jugaron en ese lugar Servetto, Puch, Cingolani, Espósito, Andrada y hasta Barboza pero ninguno terminó de convencer ni enamorar.

El jugador que puede meterse en la consideración de Ariel Broggi

Pensando en el duelo que asoma, el entrenador mensana podría incluir a un jugador que no ha sido titular en toda la temporada: Nicolás Romano, ya recuperado de la lesión de ligamentos cruzados en su rodilla, podría ganarse su lugar en el once titular, formando la buscada dupla con Nicolás Ferreyra.

Gimnasia, con cambio de horario

El Lobo jugará el próximo sábado en el Víctor Legrotaglie ante San Telmo. Hasta ahí, todo normal. Lugar y día, tal cual estaban previstos. Lo que varió es el horario porque finalmente el partido se jugará 17.30 y no a las 16 como se había anunciado en un primer momento.

