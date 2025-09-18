Préstamos personales del Banco Ciudad: cuáles son los montos y a qué se puede destinar

Estas son las personas que pueden solicitar un préstamo personal en el Banco Ciudad:

Empleados en relación de dependencia que cobran o no su sueldo en el Banco Ciudad

Jubilados y pensionados que cobran o no sus haberes en el Banco Ciudad

Trabajadores independientes y monotributistas

Nuevos clientes

Cuáles son los montos y a qué se puede destinar un préstamo del Banco Ciudad

Según detalla el Banco Ciudad en su página web oficial respecto a los préstamos personales, repasamos detalladamente los destino de los fondos y los diferentes montos a solicitar por cada uno de los interesados.

Los préstamos personales del Banco Ciudad son de libre disponibilidad, lo que significa que pueden usarse para:

Atender necesidades de tipo general

Realizar proyectos personales

Comprar bienes como vehículos, tecnología y electrodomésticos.

Invertir en viajes y desarrollo personal (cursos, capacitaciones, etc.)

Mejorar o remodelar la vivienda (en el caso de la línea especial "Préstamo Personal para la Vivienda")

Banco-Ciudad-creditos-hipoteacrios

Mientras que por el lado de los montos máximos, los mismos van a variar según el tipo de cliente y la evaluación crediticia:

Clientes que cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $100.000.000

hasta $100.000.000 Jubilados y pensionados (específicamente): hasta $40.000.000

hasta $40.000.000 Empleados del Poder Judicial: hasta $100.000.000

hasta $100.000.000 Clientes que no cobran su sueldo o jubilación en el banco: hasta $20.000.000

hasta $20.000.000 Nuevos clientes (no clientes): hasta $10.000.000

hasta $10.000.000 Línea Préstamo Personal UVA: hasta $40.000.000

Beneficios de sacar un préstamo personal en el Banco Ciudad