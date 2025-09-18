En esa oportunidad, Palmeiras ganó el partido de ida de las semifinales en el Monumental por 3 a 0, y luego fue River quien se impuso 2 a 0 en São Paulo, resultado que no fue suficiente y el equipo brasilero clasificó a la final que luego ganó.

Abel Ferreira - Dt de Palmeiras Palmeiras se llevó un triunfo frente a River.

El análisis de Abel Ferreira

El entrenador portugués analizó el partido donde, a pesar de haber dominado en la primera parte, no logró sostenerlo en la segunda: "Hemos trabajado mucho los córners en el último tiempo. Hicimos cambios en las dinámicas con los jugadores nuevos".

"No me gusta hablar mucho porque después nos copian, pero ya hago esto desde hace mucho tiempo", manifestó sobre su manera de trabajar en los entrenamientos.

El primero de los goles fue de pelota parada, uno de los puntos flojos de River: "Trabajamos mucho durante estos 15 días con la mente en este partido. Hicimos una primera mitad muy buena y llegamos con mérito a la ventaja de 2 - 0".

En cuanto a las críticas que recibe en Brasil, sentenció: "Desde que soy entrenador de Palmeiras, el equipo siempre ha competido y siempre ha entrado para ganar las competiciones".

Marcelo Gallardo - Abel Ferreira Los entrenadores volvieron a encontrarse.

El técnico de Palmeiras habló sobre Marcelo Gallardo y la hinchada de River

La admiración de Ferreira hacia el Muñe es de público conocimiento y el duelo entre ambos se convierte en una lucha de estrategias: "El adversario cambió el sistema y nos desajustamos en el mediocampo, pero nos llevamos el resultado que vinimos a buscar".

"Tengo un respeto y una admiración por uno de los mejores entrenadores de Sudamérica. Me acuerdo de lo que hizo en la final entre Boca y River", agregó sobre el Superclásico disputado en Madrid.

Sin ánimos de bajarle el precio al triunfo, declaró: "Es una victoria importante, pero no pasa de eso. Tenemos la segunda parte en casa".

Y puso en valor al Monumental y a su gente: "Es un estadio dificil. La hinchada apoyó todo el partido. No solo jugamos contra el rival, sino contra todo el público. Nos faltan 90 minutos en nuestra casa".