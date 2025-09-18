Inicio Ovación Hockey sobre patines IMPSA
Ilusión mendocina

Impsa y Murialdo se metieron en cuartos del Argentino de hockey sobre patines

Cerrada la primera fase, las esperanzas mendocinas son Impsa y Murialdo. Los dos ganaron la tercera fecha y están en play offs del torneo nacional.

Impsa

Impsa, candidatazo en el Argentino.

Impsa y Leonardo Murialdo son la grata noticia para Mendoza en el Campeonato Argentino de hockey sobre patines femenino que se realiza en nuestra provincia. En el cierra de la fase de grupos, metaleras y canarias sentenciaron su lugar en cuartos de final y van por el sueño del título nacional.

Si bien restaba un encuentro de la zona, Impsa ya estaba clasificado pero bajó el telón con puntaje perfecto gracias a una nueva victoria. Concepción (verdugo en la final del torneo del 2024) no fue resistencia y el Metalero lo goleó 3 a 0 con tantos de Escudero, Defeliche y Moya.

hockey (11)
Leonardo Murialdo gan&oacute; y est&aacute; entre los mejores 8.

Leonardo Murialdo ganó y está entre los mejores 8.

El que sí se metió en la última fecha fue Leonardo Murialdo. El Canario arrancó perdiendo en el torneo pero enderezó el rumbo con doble triunfo, el último versus Bancaria de San Juan en un movido y tremendo 7 a 5. Valdez (por 3), Abaid (hizo 2), Gómez y Fiorentini marcaron para las de Villa Nueva.

Lo malo tuvo que ver con Andes Talleres, Maipú/Giol y Godoy Cruz. Los tres equipos perdieron y terminaron eliminados del certamen: el Matador cayó contra Ciudad de Buenos Aires, el Tomba perdió con UVT 7 a 1 y las maipucinas fueron derrotadas contra Social 0-4.

Cuartos de final del Argentino de hockey sobre patines

  • 16.30 hs Aberastain vs UVT.
  • 18.15 hs Ciudad vs Concepción.
  • 20 hs Impsa vs Valenciano.
  • 21.45 hs Social vs Murialdo.

*Todos los partidos en Murialdo.

Sin triunfos mendocinos en el Súper 8 de hockey sobre patines

En el mismo torneo pero de la rama masculina no hubo victorias de los representantes locales. En San Juan, Casa de Italia empató 3 a 3 contra Concepción, mientras que Andes Talleres cayó 4 a 2 contra Estudiantil Porteño de Buenos Aires. Hoy ambos cerrarán la ronda inicial: el Matador contra Olimpia (20.15) y el Tano versus Richet y Zapata (a partir de las 22).

