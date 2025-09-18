Impsa y Murialdo se metieron en cuartos del Argentino de hockey sobre patines

El que sí se metió en la última fecha fue Leonardo Murialdo. El Canario arrancó perdiendo en el torneo pero enderezó el rumbo con doble triunfo, el último versus Bancaria de San Juan en un movido y tremendo 7 a 5. Valdez (por 3), Abaid (hizo 2), Gómez y Fiorentini marcaron para las de Villa Nueva.

Lo malo tuvo que ver con Andes Talleres, Maipú/Giol y Godoy Cruz. Los tres equipos perdieron y terminaron eliminados del certamen: el Matador cayó contra Ciudad de Buenos Aires, el Tomba perdió con UVT 7 a 1 y las maipucinas fueron derrotadas contra Social 0-4.

Cuartos de final del Argentino de hockey sobre patines

16.30 hs Aberastain vs UVT.

18.15 hs Ciudad vs Concepción.

20 hs Impsa vs Valenciano.

vs Valenciano. 21.45 hs Social vs Murialdo.

*Todos los partidos en Murialdo.

Sin triunfos mendocinos en el Súper 8 de hockey sobre patines

En el mismo torneo pero de la rama masculina no hubo victorias de los representantes locales. En San Juan, Casa de Italia empató 3 a 3 contra Concepción, mientras que Andes Talleres cayó 4 a 2 contra Estudiantil Porteño de Buenos Aires. Hoy ambos cerrarán la ronda inicial: el Matador contra Olimpia (20.15) y el Tano versus Richet y Zapata (a partir de las 22).