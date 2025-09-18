Histórico: con un Agustín Loser figura, Argentina eliminó a Francia y clasificó en el Mundial de vóley

Arrancó bien el equipo de Méndez, adjudicándose los primeros dos sets con parciales de 28-26 y 25-23 y parecía encaminar un triunfo de alto vuelo. Pero claro, los europeos reaccionaron y demostraron su jerarquía para empatar la historia 2 a 2 y forzar el quinto set (21-25 y 20-25).

Con ese tanteador, la Selección que capitanea Agustín Loser solo tenía la opción de ganar el encuentro para avanzar y así lo hizo. Contundencia en la mano caliente de Vicentín (17 puntos), la experiencia de un De Cecco inoxidable y el liderazgo del alvearense (sumó 12) formaron un combo letal para ganar el último set 15-12-

A espera del rival en octavos del Mundial de vóley

Luego de ganar los tres encuentros de la fase de grupos ante Finlandia, Corea del Sur y Francia, el equipo albiceleste se instaló en octavos de final y ahora espera rival: su próximo adversario saldrá de Italia o Ucrania, quienes dirimen el primer puesto de su zona.