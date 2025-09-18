Triunfazo histórico. No hay otra definición para catalogar la gran victoria de la Selección argentina en el Mundial de vóley de Filipinas. Con un Agustín Loser clave, nuestro país derrotó al poderoso Francia 3-2 y se clasificó a la siguiente fase de la competencia. Permitido soñar.
Histórico: con un Agustín Loser figura, Argentina eliminó a Francia y clasificó en el Mundial de vóley
Enorme actuación de Argentina, triunfazo ante el bicampeón olímpico y pasaje a octavos en el Mundial. El mendocino Agustín Loser, clave.