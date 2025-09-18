Inicio Ovación Voley Agustín Loser
Histórico: con un Agustín Loser figura, Argentina eliminó a Francia y clasificó en el Mundial de vóley

Enorme actuación de Argentina, triunfazo ante el bicampeón olímpico y pasaje a octavos en el Mundial. El mendocino Agustín Loser, clave.

Triunfazo histórico. No hay otra definición para catalogar la gran victoria de la Selección argentina en el Mundial de vóley de Filipinas. Con un Agustín Loser clave, nuestro país derrotó al poderoso Francia 3-2 y se clasificó a la siguiente fase de la competencia. Permitido soñar.

Con la injusticia del torneo, la Selección argentina podía quedarse eliminado si caía ante los galos, bicampeones olímpicos. Es que solo clasifica el primer de la zona, y por eso, ganar era fundamental para poder meterse en la siguiente instancia del torneo.

Arrancó bien el equipo de Méndez, adjudicándose los primeros dos sets con parciales de 28-26 y 25-23 y parecía encaminar un triunfo de alto vuelo. Pero claro, los europeos reaccionaron y demostraron su jerarquía para empatar la historia 2 a 2 y forzar el quinto set (21-25 y 20-25).

Con ese tanteador, la Selección que capitanea Agustín Loser solo tenía la opción de ganar el encuentro para avanzar y así lo hizo. Contundencia en la mano caliente de Vicentín (17 puntos), la experiencia de un De Cecco inoxidable y el liderazgo del alvearense (sumó 12) formaron un combo letal para ganar el último set 15-12-

A espera del rival en octavos del Mundial de vóley

Luego de ganar los tres encuentros de la fase de grupos ante Finlandia, Corea del Sur y Francia, el equipo albiceleste se instaló en octavos de final y ahora espera rival: su próximo adversario saldrá de Italia o Ucrania, quienes dirimen el primer puesto de su zona.

