Impsa abrió el Campeonato argentino de hockey sobre patines con goleada

Los que se estrenaron con derrota fueron Maipú/Giol y Godoy Cruz. El Tomba poco pudo hacer ante un contundente Social San Juan que le ganó 7 a 1, mientras que las maipucinas le jugaron de igual a igual al poderoso UVT pero terminaron perdieron en un ajustado 2 a 1.
La jornada culminarán con otros dos elencos locales en la agenda: Leonardo Murialdo, el dueño de casa, chocará contra Aberastain y Andes Talleres se medirá ante Valenciano (ambos de San Juan) en el último duelo del día.
Segunda fecha del Argentino de hockey sobre patines
- 18.20 Impsa vs SEC San Juan
- 19.40 Murialdo vs GEBA
- 21 hs Godoy Cruz vs MaipúGiol
- Andes Talleres (libre)
Arranca el Súper 8 masculino
Desde este martes se pondrá en marcha el Argentino de la rama de varones en la provincia de San Juan. Serán dos zonas de cuatro elencos cada una y habrá dos representantes mendocinos: Casa de Italia y Andes Talleres. El Tano integra la zona A junto a Concepción, Richet y Huracán, mientras que el Matador está en el grupo B y se medirá ante Olimpia, UVT y Estudiantil Porteño.