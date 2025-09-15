Impsa abrió el Campeonato argentino de hockey sobre patines con goleada

Los que se estrenaron con derrota fueron Maipú/Giol y Godoy Cruz. El Tomba poco pudo hacer ante un contundente Social San Juan que le ganó 7 a 1, mientras que las maipucinas le jugaron de igual a igual al poderoso UVT pero terminaron perdieron en un ajustado 2 a 1.

La jornada culminarán con otros dos elencos locales en la agenda: Leonardo Murialdo, el dueño de casa, chocará contra Aberastain y Andes Talleres se medirá ante Valenciano (ambos de San Juan) en el último duelo del día.

Segunda fecha del Argentino de hockey sobre patines

18.20 Impsa vs SEC San Juan

19.40 Murialdo vs GEBA

21 hs Godoy Cruz vs MaipúGiol

Andes Talleres (libre)

Arranca el Súper 8 masculino

Desde este martes se pondrá en marcha el Argentino de la rama de varones en la provincia de San Juan. Serán dos zonas de cuatro elencos cada una y habrá dos representantes mendocinos: Casa de Italia y Andes Talleres. El Tano integra la zona A junto a Concepción, Richet y Huracán, mientras que el Matador está en el grupo B y se medirá ante Olimpia, UVT y Estudiantil Porteño.