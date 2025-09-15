Inicio Ovación Hockey sobre patines IMPSA
Mendoza 2025

Impsa abrió el Campeonato argentino de hockey sobre patines con goleada

En el estreno del Argentino femenino, Impsa goleó y es candidatazo. Godoy Cruz y Maipú/Giol perdieron mientras que Andes Talleres y Murialdo cierran la jornada.

Por UNO
Impsa va por el Argentino.

Mendoza se viste de gala con el Campeonato Argentino de hockey sobre patines 2025 en la rama femenina. El Club Leonardo Murialdo será sede durante una semana de uno de los dos torneos más importantes a nivel nacional para el femenino, que tiene a Impsa como candidato firme.

Las Metaleras debutaron con una tremenda goleada sobre Huracán de Buenos Aires por 12 a 1. Yamila Nahim fue la gran figura y metió media docena de tantos, mientras que Rioja (por triplicado), Escudero (doblete) y Defeliche sentenciaron la historia ante un indefenso Globo de Parque Patricios.

hockey (10)
Nahim, figura de Impsa, metió seis tantos en el estreno.

Los que se estrenaron con derrota fueron Maipú/Giol y Godoy Cruz. El Tomba poco pudo hacer ante un contundente Social San Juan que le ganó 7 a 1, mientras que las maipucinas le jugaron de igual a igual al poderoso UVT pero terminaron perdieron en un ajustado 2 a 1.

La jornada culminarán con otros dos elencos locales en la agenda: Leonardo Murialdo, el dueño de casa, chocará contra Aberastain y Andes Talleres se medirá ante Valenciano (ambos de San Juan) en el último duelo del día.

Segunda fecha del Argentino de hockey sobre patines

  • 18.20 Impsa vs SEC San Juan
  • 19.40 Murialdo vs GEBA
  • 21 hs Godoy Cruz vs MaipúGiol
  • Andes Talleres (libre)

Arranca el Súper 8 masculino

Desde este martes se pondrá en marcha el Argentino de la rama de varones en la provincia de San Juan. Serán dos zonas de cuatro elencos cada una y habrá dos representantes mendocinos: Casa de Italia y Andes Talleres. El Tano integra la zona A junto a Concepción, Richet y Huracán, mientras que el Matador está en el grupo B y se medirá ante Olimpia, UVT y Estudiantil Porteño.

