Cuánto cobró Armand Duplantis por batir su récord de salto con garrocha en el Mundial de Atletismo 2025

Si bien ya de por sí es un hito el tricampeonato, éste en el país asiático quedará en la historia como la consagración en la que Mondo Duplantis rompió el récord mundial impuesto por el en salto con garrocha. Su marca anterior era de 6,29 metros y ahora es de 6,30 siendo la decimocuarta vez que el sueco quiebra su registro.

Cuánto cobrará Mondo Duplantis por batir su récord en el Mundial de atletismo

World Athletics estableció un premio especial de 100.000 dólares (85.000 euros) a quienes rompan un récord mundial durante el Mundial de Japón.

duplantis 3 El sueco marcó un nuevo récord.

En realidad lo pagará la empresa japonesa TDK y se suma a los 70.000 dólares correspondientes a todos los que ganen una medalla de oro.

A eso hay que sumarle los premios que sus patrocinadores suelen pagarle por cada récord batido y que en el caso de Puma, su marca de ropa y calzado, es de 150.000 dólares.

Embed - 6.30m world record for Mondo in Tokyo | World Athletics Championships Tokyo 25

Duplantis sigue batiendo el récord mundial de salto con garrocha

Duplantis logró conseguir este récord en su tercer y último intento tras dos oportunidades en las que estuvo cerca de concretarlo. El atleta sueco dominó la prueba sin problemas y se aseguró la victoria con la marca de 6,15 metros.

El griego Emmanouil Karalis quedó segundo con su marca de 6 metros, sin poder superar varios intentos posteriores hasta probar en 6,20.

Así, el atleta de 25 años lleva 34 competiciones conquistadas y es la cuarta vez en el año que rompe su récord mundial.