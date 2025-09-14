Cuánto ganaron Agustín Tapia y Arturo Coello, campeones del Premier Padel en Roland Garros

Cada uno de los dos ganadores se llevó un premio de 48.000 euros (unos 56.000 dólares) además de la certeza de haber estirado la diferencia sobre la segunda pareja del momento.

El historial entre Tapia-Coello y Chingotto-Galán ahora favorece a los primeros por 16 a 6 y si solo se tiene en cuenta lo ocurrido en el 2025 los número uno ostentan 6 victorias contra solo una derrota.

El de París es el noveno título del año para Agustín Tapia y Arturo Coello, una dupla que parece destinada a romper todos los récords en el pádel mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierpadel/status/1967268474163777648&partner=&hide_thread=false The moment @Arturocoello__ & @agustapiacarp were crowned the champions of the #AlpineParisMajor

Their 9th title of 2025, 3rd in Paris, and still undefeated on Philippe-Chatrier #PremierPadel #AlpineParisMajor pic.twitter.com/DoKLRmKZYL — Premier Padel (@premierpadel) September 14, 2025

Delfina Brea y Gemma Triay, campeonas en Roland Garros

En la final femenina del major de París, en Roland Garros, Delfina Brea y Gemma Triay batieron a Marta Ortega y Tamara Icardo por 7-5 y 6-2.

brea triay Delfi Brea y Gemma Triay, campeonas en París.

Es el séptimo título de la temporada para la pareja número uno del ranking femenino del Premier Padel femenino, el tercer major del 2025 y el primero en Roland Garros.