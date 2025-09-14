Di María vs. Paredes es el condimento al duelo Rosario Central contra Boca

Mucha expectativa genera a la afición la visita del Boca Juniors de Leandro Paredes, motivado por tres victorias seguidas; al Rosario Central del Fideo Ángel Di María, que se mantiene invicto.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que estuvo internado en terapia intensiva los últimos días, se ubican terceros en la Zona A con 12 puntos. Esto les permitió posicionarse segundo en la tabla anual y mantener la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central, se encuentran sextos en la Zona B con 10 puntos, con un partido pendiente contra Sarmiento de Junín por la séptima fecha del Torneo Clausura, que había sido suspendido por condiciones climáticas.

Los dirigidos por Ariel Holan no terminan de convencer, ya que pese a tener uno de los mejores planteles del país, donde se destaca el campeón del mundo Ángel Di María, sólo ganaron en dos de sus seis presentaciones y en ningún partido pudieron anotar más de un gol.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Clausura 2025 -8ª Fecha-

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central)

Árbitro: Facundo Raúl Tello Figueroa

Hora de inicio: 17.30

TV: TNT Sports Premium (HBO Max-Pack Fútbol)

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.