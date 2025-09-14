Cómo conservar los ajos frescos por más tiempo y sin esfuerzo

El ajo es uno de los alimentos más usados en la gastronomía, no solo por su sabor único, sino también por sus propiedades y beneficios que brinda.
Sin embargo, puede ocurrir que no sepamos cómo conservar correctamente los ajos, y esto puede provar que los mismos se sequen y pierdan sus propiedades.
Para poder conservar los ajos frescos por más tiempo, se aconseja no separar los dientes de la cabeza.
Por otro lado, se recomienda guardarlos en un sitio que sea oscuro, fresco y que no tenga humedad. Por ejemplo, puedes guardarlos un cajón de madera que solo sea para almacenar ajo. En algunas tiendas de manualidades y artísticas venden cajones para ajo que tienen ventilación.
No debes guardar los ajos en recipientes cerrados herméticamente, ni en bolsas de plástico, ya que deben respirar, o de lo contrario comenzarán a germinar.
El ajo no debe guardarse cerca de otras verduras como la cebolla y las papas. No se aconseja colocarlos en la heladera.
Los ajos se pueden congelar, pero la mejor forma es almacenarlos picados o en porciones pequeñas en bolsas herméticas. De esta manera, al momento de cocinar, solo tendrás que sacar la porción que necesites.
Otra forma de almacenar y conservar los ajos es en aceite. Puedes poner los dientes enteros o cortados en láminas dentro de un frasco con aceite. De esta manera te ahorrarás un paso al cocinar, ya que solo tendrás que sacarlos del envase y usarlos.