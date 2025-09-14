Cómo conservar los ajos frescos por más tiempo y sin esfuerzo

Ajo (2) Los ajos pueden congelarse, almacenarse en aceite, etc.

Por otro lado, se recomienda guardarlos en un sitio que sea oscuro, fresco y que no tenga humedad. Por ejemplo, puedes guardarlos un cajón de madera que solo sea para almacenar ajo. En algunas tiendas de manualidades y artísticas venden cajones para ajo que tienen ventilación.

No debes guardar los ajos en recipientes cerrados herméticamente, ni en bolsas de plástico, ya que deben respirar, o de lo contrario comenzarán a germinar.

El ajo no debe guardarse cerca de otras verduras como la cebolla y las papas. No se aconseja colocarlos en la heladera.

¿Se pueden congelar los ajos?

Los ajos se pueden congelar, pero la mejor forma es almacenarlos picados o en porciones pequeñas en bolsas herméticas. De esta manera, al momento de cocinar, solo tendrás que sacar la porción que necesites.

Ajo fresco Para poder conservar los ajos frescos por más tiempo, se aconseja no separar los dientes de la cabeza.

¿Se pueden almacenar los ajos en aceite?

Otra forma de almacenar y conservar los ajos es en aceite. Puedes poner los dientes enteros o cortados en láminas dentro de un frasco con aceite. De esta manera te ahorrarás un paso al cocinar, ya que solo tendrás que sacarlos del envase y usarlos.

Recetas con ajo