Cómo conservar los ajos frescos por más tiempo y sin esfuerzo

Estos son los mejores métodos o formas de conservar ajo fresco por más tiempo y sin que pierdan su sabor

Paula Alonso
Paula Alonso
Estos son los mejores métodos o formas de conservar ajo fresco por más tiempo

Estos son los mejores métodos o formas de conservar ajo fresco por más tiempo

El ajo es uno de los alimentos más usados en la gastronomía, no solo por su sabor único, sino también por sus propiedades y beneficios que brinda.

Sin embargo, puede ocurrir que no sepamos cómo conservar correctamente los ajos, y esto puede provar que los mismos se sequen y pierdan sus propiedades.

¿Cómo conservar correctamente los ajos para que estén frescos por más tiempo?

Para poder conservar los ajos frescos por más tiempo, se aconseja no separar los dientes de la cabeza.

Ajo (2)
Los ajos pueden congelarse, almacenarse en aceite, etc.

Los ajos pueden congelarse, almacenarse en aceite, etc.

Por otro lado, se recomienda guardarlos en un sitio que sea oscuro, fresco y que no tenga humedad. Por ejemplo, puedes guardarlos un cajón de madera que solo sea para almacenar ajo. En algunas tiendas de manualidades y artísticas venden cajones para ajo que tienen ventilación.

No debes guardar los ajos en recipientes cerrados herméticamente, ni en bolsas de plástico, ya que deben respirar, o de lo contrario comenzarán a germinar.

El ajo no debe guardarse cerca de otras verduras como la cebolla y las papas. No se aconseja colocarlos en la heladera.

¿Se pueden congelar los ajos?

Los ajos se pueden congelar, pero la mejor forma es almacenarlos picados o en porciones pequeñas en bolsas herméticas. De esta manera, al momento de cocinar, solo tendrás que sacar la porción que necesites.

Ajo fresco
Para poder conservar los ajos frescos por más tiempo, se aconseja no separar los dientes de la cabeza.

Para poder conservar los ajos frescos por más tiempo, se aconseja no separar los dientes de la cabeza.

¿Se pueden almacenar los ajos en aceite?

Otra forma de almacenar y conservar los ajos es en aceite. Puedes poner los dientes enteros o cortados en láminas dentro de un frasco con aceite. De esta manera te ahorrarás un paso al cocinar, ya que solo tendrás que sacarlos del envase y usarlos.

Recetas con ajo

  • Pan con ajo y tomate: solo tienes que tostar una rebanada de pan y frotarlo con un diente de ajo. Añade rodajas de tomate fresco.
  • Pasta aglio e olio: cocina pasta al dente, y luego tendrás que saltearla con aceite de oliva, ajo picado y condimentos a gusto.
  • Papas al horno con ajo y romero: corta papas en cubos, agrega aceite de oliva, ajo picado, romero y condimentos. Hornea las papas hasta que estén doradas y crujientes.
  • Sopa de ajo: sofríe ajo en aceite de oliva, añade caldo de pollo y pan frito. Sirve caliente con un huevo pochado encima.

