Cómo combatir el dolor en las articulaciones usando un poco de ajo

Como el ajo tiene grandes propiedades antiinflamatorias, puede ser utilizado por los adultos mayores para aliviar estos dolores que se presentan en las articulaciones.

Explicado de otra manera, los adultos mayores tienen que saber que consumir ajo de manera cotidiana podría ayudar a reducir dicha respuesta inflamatoria y, por lo tanto, minimizar el dolor.

Para aprovechar los posibles beneficios antiinflamatorios del ajo, se recomienda consumirlo de las siguientes maneras:

Suplementos de ajo : existen cápsulas o tabletas de extracto de ajo, pero su eficacia y dosis deben consultarse con un profesional de la salud, ya que el contenido de alicina varía según la preparación.

: existen cápsulas o tabletas de extracto de ajo, pero su eficacia y dosis deben consultarse con un profesional de la salud, ya que el contenido de alicina varía según la preparación. Ajo cocido : aunque la cocción reduce la cantidad de algunos compuestos activos, sigue proporcionando ciertos beneficios y es más fácil de digerir para algunas personas. Se puede incorporar en guisos, sopas o platos al horno.

: aunque la cocción reduce la cantidad de algunos compuestos activos, sigue proporcionando ciertos beneficios y es más fácil de digerir para algunas personas. Se puede incorporar en guisos, sopas o platos al horno. Ajo triturado y reposado : Machacar el ajo y dejarlo reposar unos 10 minutos antes de consumirlo favorece la formación de alicina.

: Machacar el ajo y dejarlo reposar unos 10 minutos antes de consumirlo favorece la formación de alicina. Ajo en infusión : hervir uno o dos dientes de ajo en agua por unos minutos, colar y beber la infusión. Puede combinarse con limón y miel

: hervir uno o dos dientes de ajo en agua por unos minutos, colar y beber la infusión. Puede combinarse con limón y miel Ajo crudo: comer uno o dos dientes de ajo fresco troceados o machacados al día permite conservar la alicina, el principal compuesto activo. Se puede agregar a ensaladas, salsas o tomarlo con agua.

Cuántos dientes de ajo son suficientes para dejar atrás los dolores

Es importante resaltar que es mejor consultar con un especialista antes de comenzar a consumir el ajo, ya que si no lo haces bajo supervisión o te excedes de la cantidad adecuada puedes generarte problemas de salud.

Generalmente, lo que se recomienda es no sobrepasar dos dientes de ajo diarios y consultar siempre con un médico ante cualquier duda.