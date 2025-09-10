Inicio Sociedad Adultos mayores
A ponerlo en práctica!

Adultos mayores: el ejercicio poco conocido que mejora la capacidad pulmonar y reduce el estrés

Los adultos mayores que realicen este sencillo ejercicio podrán gozar de múltiples beneficios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este ejercicio es desconocido por muchos adultos mayores.

Este ejercicio es desconocido por muchos adultos mayores.

En los adultos mayores, el hecho de realizar actividad física es uno de los puntos más importantes para mantenerse saludable. Sin embargo, son muchas las personas que no se deciden por una actividad concreta, y lo cierto es que no es necesario acudir a disciplinas tan conocidas.

Es que existe un particular ejercicio con el que este rango etario puede adquirir múltiples beneficios para la salud: se trata de la marcha afgana.

ejercicio, adultos mayores
La marcha afgana es un sencillo ejercicio con grandes beneficios.

La marcha afgana es un sencillo ejercicio con grandes beneficios.

Marcha afgana, el ejercicio saludable para los adultos mayores

El ejercicio que se explicará a continuación es sumamente sencillo, ya que consiste en ajustar la respiración a los pasos a través de patrones rítmicos.

Los adultos mayores deberán regular la entrada y salida del aire conforme cada paso que dan, realizando una técnica que potencia la respiración abdominal profunda.

El patrón más frecuente del ejercicio es el que se inhala durante tres pasos, se mantiene el aire en uno, se exhala en los siguientes tres y se retiene nuevamente en un paso más antes de repetir todo el ciclo.

adultos mayores, ejercicio
La marcha afgana puede darles grandes beneficios a los adultos mayores.

La marcha afgana puede darles grandes beneficios a los adultos mayores.

Resulta posible iniciarse en la marcha afgana sin necesidad de realizar caminatas extensas ni desplazarse fuera del entorno habitual. El primer paso es incorporar el ciclo de respiración 3-1-3-1 en caminatas rutinarias. Luego, el ejercicio puede realizarse cuándo y dónde quieras.

Beneficios de realizar la marcha afgana

  • Mejora la capacidad pulmonar: el entrenamiento constante de los pulmones mediante respiraciones profundas restaura una función respiratoria amplia y natural. También se observa una mejor oxigenación.
  • Incrementa la resistencia: esta técnica optimiza el uso de oxígeno, lo que permite caminar durante más tiempo y a mayor velocidad. Incluso en pendientes o después de largas horas de caminata, la sensación de fatiga disminuye.
  • Fomenta la atención plena: la concentración en la respiración y el ritmo de los pasos favorece una especie de meditación activa. Este estado reduce el flujo de pensamientos negativos y mejora la capacidad de atención.
  • Estimula la percepción sensorial: los expertos afirman que se produce una intensificación de los sentidos, siendo capaz de percibir de mejor manera los colores, sonidos y olores durante la caminata.
  • Reduce el estrés y la ansiedad: el control consciente de la respiración actúa como regulador natural del ritmo cardíaco. Al calmar el sistema nervioso, esta práctica genera una sensación de relajación que puede extenderse más allá del ejercicio físico.

Temas relacionados:

Te puede interesar