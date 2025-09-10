Adultos mayores: el ejercicio poco conocido que mejora la capacidad pulmonar y reduce el estrés

Los adultos mayores deberán regular la entrada y salida del aire conforme cada paso que dan, realizando una técnica que potencia la respiración abdominal profunda.

El patrón más frecuente del ejercicio es el que se inhala durante tres pasos, se mantiene el aire en uno, se exhala en los siguientes tres y se retiene nuevamente en un paso más antes de repetir todo el ciclo.

adultos mayores, ejercicio La marcha afgana puede darles grandes beneficios a los adultos mayores.

Resulta posible iniciarse en la marcha afgana sin necesidad de realizar caminatas extensas ni desplazarse fuera del entorno habitual. El primer paso es incorporar el ciclo de respiración 3-1-3-1 en caminatas rutinarias. Luego, el ejercicio puede realizarse cuándo y dónde quieras.

Beneficios de realizar la marcha afgana