Estos son los sencillos ejercicios que deben hacer adultos mayores para fortalecer la cadera

Adultos mayores: estos son los mejores ejercicios para trabajar cadera

La articulación de la cadera es una de las más afectadas ante la falta de actividad física. Este problema repercute directamente en la fuerza, la potencia y también incrementa el riesgo de lesiones en rodillas y tobillos.

En consecuencia, resulta fundamental realizar ejercicios puntuales para esta región del cuerpo, ya que, además, mejorará la movilidad y el equilibrio. Lo mejor de las técnicas que conocerás a continuación es que son aptas para personas de todas las edades, aunque es cierto también que el foco está puesto en adultos mayores. Si sos un deportista de alto rendimiento, deberás profundizar tu entrenamiento.