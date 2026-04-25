El simple ejercicio de tres pasos para liberar el músculo que más sufre por el estrés

mujer estresada El estrés, un enemigo silencioso que hace mucho daño en todo el mundo, en todas las edades.

Esa combinación, sumada a hábitos como cargar peso de forma incorrecta o dormir en posiciones incómodas, termina provocando ardores persistentes entre los omóplatos y rigidez en la base del cráneo.

Ante el estrés, un plan de rescate: presión, estiramiento y fuerza

Para frenar este círculo vicioso, los especialistas recomiendan un esquema de cuidado que se puede realizar en casa y que no quita mucho tiempo. El primer paso es la liberación: se debe aplicar presión sobre los puntos de dolor durante unos 30 segundos utilizando elementos simples como una pelota o un rodillo.

cuello, mezcla.jpg Dolores en el cuello, espalda y hasta mareos, algunos síntomas del estrés.

Luego, es fundamental el estiramiento, inclinando la cabeza hacia los lados para relajar las fibras musculares (un consejo extra es hacerlo bajo el agua tibia de la ducha para maximizar el alivio).

Sin embargo, estirar no es suficiente si no se fortalece la zona. Se sugieren ejercicios de movilidad, como dibujar "ochos" con los brazos en el aire, y movimientos de activación posterior, como el puente de glúteos o extensiones lumbares. Estas acciones ayudan a que el músculo recupere su equilibrio natural.

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Finalmente, la prevención sigue siendo la mejor herramienta. Los médicos hacen hincapié en la ergonomía: es vital apoyar los codos al trabajar, respetar la curvatura natural de la columna al sentarse y, sobre todo, realizar pausas activas cada 30 o 40 minutos.

Corregir estos pequeños gestos cotidianos es la clave para evitar que una simple molestia de oficina se transforme en una dolencia crónica que afecte la calidad de vida.