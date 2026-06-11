Ponerle burrito al mate: un ansiolítico natural que combate el estrés y ayuda a dormir mejor

mate Ponerle yuyos al mate, una tradición de muchos en Argentina y el mundo. Foto: archivo

Bueno, además de su uso para promover la relajación, el burrito es ampliamente utilizado para aliviar molestias digestivas. Tradicionalmente se consume para combatir gases, disminuir la pesadez después de las comidas y calmar dolores estomacales.

Mate con burrito: cómo se consume y qué precauciones tener en cuenta

Otra de las propiedades que se le atribuyen está relacionada con la protección del sistema nervioso. Diversos estudios señalan que puede contribuir a disminuir el estrés oxidativo cerebral y ayudar en trastornos asociados al insomnio y la depresión.

La forma más habitual de consumirla es en infusión. Se recomienda colocar entre tres y cuatro hojas, frescas o secas, en una taza con agua caliente y dejar reposar durante diez minutos. También es frecuente incorporarla al mate o al tereré, donde aporta un característico sabor alimonado y favorece la digestión, según sitios especializados como Raíz Serrana y Fans del Mate, entre otros.

planta de burrito La planta de burrito, cada día más tenida en cuenta. En té o en el mate va muy bien. Foto: archivo

Sin embargo, su consumo requiere ciertos cuidados. No se aconseja combinarla en exceso con tranquilizantes sintéticos, ya que podría potenciar sus efectos.

Asimismo, debido a la falta de estudios toxicológicos concluyentes, no se recomienda su utilización en niños, mujeres embarazadas ni durante el período de lactancia.

Por sus propiedades relajantes y digestivas, el burrito sigue siendo una de las hierbas más apreciadas en Argentina y una opción natural que mantiene vigente su lugar en la tradición popular.

Por supuesto, es súper recomendable acudir desde un comienzo a un profesional de la salud mental ante síntomas de ansiedad, depresión, estrés o insomnio. Las hierbas medicinales funcionan, pero son complementarias a la atención especializada.