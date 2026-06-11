Ponerle burrito al mate: un ansiolítico natural que combate el estrés y ayuda a dormir mejor

Echarle burrito al mate ya es una tradición para cientos de miles. Es rico, barato y con cualquier yerba queda bárbaro. Ahora bien, ¿conocías sus propiedades medicinales que ayudan a combatir la ansiedad y el estrés?
Ocurre que entre las hierbas más valoradas de la medicina tradicional argentina, el burrito (técnicamente: Aloysia polystachya) ocupa un lugar destacado. Originaria de Sudamérica, esta planta ganó popularidad por sus efectos sobre el sistema nervioso y por los beneficios digestivos que le atribuyen consumidores del mundo.
Uno de sus principales atributos es su acción ansiolítica natural. Gracias a la presencia de aceites esenciales, entre ellos la carvona, se la considera una aliada para ayudar a reducir el estrés, los nervios y la ansiedad cotidiana, sin generar el efecto sedante intenso que suelen producir algunos medicamentos.
Bueno, además de su uso para promover la relajación, el burrito es ampliamente utilizado para aliviar molestias digestivas. Tradicionalmente se consume para combatir gases, disminuir la pesadez después de las comidas y calmar dolores estomacales.
Mate con burrito: cómo se consume y qué precauciones tener en cuenta
Otra de las propiedades que se le atribuyen está relacionada con la protección del sistema nervioso. Diversos estudios señalan que puede contribuir a disminuir el estrés oxidativo cerebral y ayudar en trastornos asociados al insomnio y la depresión.
La forma más habitual de consumirla es en infusión. Se recomienda colocar entre tres y cuatro hojas, frescas o secas, en una taza con agua caliente y dejar reposar durante diez minutos. También es frecuente incorporarla al mate o al tereré, donde aporta un característico sabor alimonado y favorece la digestión, según sitios especializados como Raíz Serrana y Fans del Mate, entre otros.
Sin embargo, su consumo requiere ciertos cuidados. No se aconseja combinarla en exceso con tranquilizantes sintéticos, ya que podría potenciar sus efectos.
Asimismo, debido a la falta de estudios toxicológicos concluyentes, no se recomienda su utilización en niños, mujeres embarazadas ni durante el período de lactancia.
Por sus propiedades relajantes y digestivas, el burrito sigue siendo una de las hierbas más apreciadas en Argentina y una opción natural que mantiene vigente su lugar en la tradición popular.
Por supuesto, es súper recomendable acudir desde un comienzo a un profesional de la salud mental ante síntomas de ansiedad, depresión, estrés o insomnio. Las hierbas medicinales funcionan, pero son complementarias a la atención especializada.