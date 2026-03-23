Ni pilates, ni yoga: la actividad física que mejora la flexibilidad en adultos mayores

La clave del éxito de la gimnasia acuática reside en el principio de Arquímedes. Al sumergir el cuerpo hasta el pecho, el peso efectivo se reduce aproximadamente un 90%. Esta descarga de peso permite que las articulaciones se liberen de la presión constante.

Más allá de la flexibilidad, esta actividad física fomenta la salud cardiovascular y la interacción social. Al realizarse habitualmente en grupos, combate la soledad y mejora el estado de ánimo en los adultos mayores.

adultos mayores, natacion.jpg Esta actividad mejora las condiciones sociales, no solo el cuerpo.

No hace falta ser un nadador experto; basta con las ganas de moverse en un entorno que cuida cada hueso y músculo de tu cuerpo. Los puntos clave de esta actividad son los que se muestran a continuación:

Rango de movimiento ampliado: sin el freno de la gravedad, los adultos mayores pueden estirar los músculos de forma más profunda y segura.

sin el freno de la gravedad, los pueden estirar los músculos de forma más profunda y segura. Resistencia multidireccional: a diferencia de las pesas o las bandas elásticas, el agua ofrece resistencia en todas las direcciones, lo que ayuda a fortalecer mientras se estira.

a diferencia de las pesas o las bandas elásticas, el agua ofrece resistencia en todas las direcciones, lo que ayuda a fortalecer mientras se estira. Seguridad emocional: el riesgo de caídas desaparece dentro del agua, lo que reduce la rigidez muscular provocada por el miedo o la tensión nerviosa.

Otras actividades beneficiosas para la flexibilidad