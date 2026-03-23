A medida que envejecemos, la búsqueda de la actividad física ideal se convierte en una prioridad para mantener la autonomía. Durante años, el yoga y el pilates han sido las recomendaciones estrella para ganar elasticidad. Sin embargo, existe una alternativa que gana terreno poco a poco.
Ni pilates, ni yoga: la actividad física que mejora la flexibilidad en adultos mayores
Los adultos mayores que hagan esta actividad física podrán mejorar su flexibilidad, entre otros beneficios
Para los adultos mayores, la pérdida de flexibilidad no es solo una cuestión estética; afecta directamente la capacidad de realizar tareas cotidianas como vestirse o alcanzar objetos. Si bien las disciplinas de suelo son excelentes, presentan una barrera invisible: la gravedad. Algo que no pasa en este ejercicio.
La actividad física que mejora la flexibilidad en adultos mayores
Cuando el impacto en las articulaciones es una preocupación, la gimnasia acuática en la pileta es una excelente opción para mejorar la flexibilidad.
La clave del éxito de la gimnasia acuática reside en el principio de Arquímedes. Al sumergir el cuerpo hasta el pecho, el peso efectivo se reduce aproximadamente un 90%. Esta descarga de peso permite que las articulaciones se liberen de la presión constante.
Más allá de la flexibilidad, esta actividad física fomenta la salud cardiovascular y la interacción social. Al realizarse habitualmente en grupos, combate la soledad y mejora el estado de ánimo en los adultos mayores.
No hace falta ser un nadador experto; basta con las ganas de moverse en un entorno que cuida cada hueso y músculo de tu cuerpo. Los puntos clave de esta actividad son los que se muestran a continuación:
- Rango de movimiento ampliado: sin el freno de la gravedad, los adultos mayores pueden estirar los músculos de forma más profunda y segura.
- Resistencia multidireccional: a diferencia de las pesas o las bandas elásticas, el agua ofrece resistencia en todas las direcciones, lo que ayuda a fortalecer mientras se estira.
- Seguridad emocional: el riesgo de caídas desaparece dentro del agua, lo que reduce la rigidez muscular provocada por el miedo o la tensión nerviosa.
Otras actividades beneficiosas para la flexibilidad
- Yoga.
- Pilates.
- Tai Chi.
- Marcha Nórdica.