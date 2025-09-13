"Es el peor": la furiosa crítica de los hinchas de River a un futbolista en el triunfo vs Estudiantes

La furia de los hinchas de River con uno de sus futbolistas
Finalizando el primer tiempo, Lucas Martínez Quarta se fue expulsado y dejó a River con un jugador menos. Primero realizó una imprudente entrada frente a Santiago Ascacibar que el árbitro no sancionó y, tan solo segundos después, terminó viendo la tarjeta roja.
Como no puede ser de otra manera, y al igual que sucedió en el Mundial de Clubes, los hinchas de River reaccionaron con críticas en las distintas redes sociales.
"El peor defensor que vi en River", dijo un usuario segundos después de conocerse la expulsión de Martínez Quarta. Además, el tweet finalizó con un mensaje pidiendo su salida.
Otro de los usuarios, entre tantas críticas, acusó a Martínez Quarta de "arruinar los mejores 40 minutos del equipo en todo el semestre", demostrando la furia de los hinchas de River.
De esta manera, fue la tercera expulsión de Martínez Quarta con la camiseta de River. En el partido del miércoles contra Palmeiras, el futbolista tendrá la oportunidad de recomponer su relación con los hinchas, en tanto que se perderá el partido frente a Atlético Tucumán.