Torneo Clausura

"Es el peor": la furiosa crítica de los hinchas de River a un futbolista en el triunfo vs Estudiantes

Pese a la victoria en La Plata, los hinchas de River criticaron a uno de sus futbolistas en las redes sociales.

Por UNO
Los hinchas de River criticaron duramente a uno de sus futbolistas.

River Plate venía realizando un gran primer tiempo en La Plata, donde vence 2-0 a Estudiantes por los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández en la previa al choque de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Sin embargo, terminando recibió una pésima noticia.

Sucedió que, con dos amarillas en poco tiempo, Lucas Martínez Quarta se retiró expulsado, generando malestar y enojo en todos los hinchas millonarios, quienes reaccionaron en las redes sociales.

Una vez más, Lucas Martínez Quarta fue criticado por los hinchas de River.

La furia de los hinchas de River con uno de sus futbolistas

Finalizando el primer tiempo, Lucas Martínez Quarta se fue expulsado y dejó a River con un jugador menos. Primero realizó una imprudente entrada frente a Santiago Ascacibar que el árbitro no sancionó y, tan solo segundos después, terminó viendo la tarjeta roja.

Como no puede ser de otra manera, y al igual que sucedió en el Mundial de Clubes, los hinchas de River reaccionaron con críticas en las distintas redes sociales.

"El peor defensor que vi en River", dijo un usuario segundos después de conocerse la expulsión de Martínez Quarta. Además, el tweet finalizó con un mensaje pidiendo su salida.

Otro de los usuarios, entre tantas críticas, acusó a Martínez Quarta de "arruinar los mejores 40 minutos del equipo en todo el semestre", demostrando la furia de los hinchas de River.

De esta manera, fue la tercera expulsión de Martínez Quarta con la camiseta de River. En el partido del miércoles contra Palmeiras, el futbolista tendrá la oportunidad de recomponer su relación con los hinchas, en tanto que se perderá el partido frente a Atlético Tucumán.

