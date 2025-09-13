"Es el peor": la furiosa crítica de los hinchas de River a un futbolista en el triunfo vs Estudiantes

La furia de los hinchas de River con uno de sus futbolistas

Finalizando el primer tiempo, Lucas Martínez Quarta se fue expulsado y dejó a River con un jugador menos. Primero realizó una imprudente entrada frente a Santiago Ascacibar que el árbitro no sancionó y, tan solo segundos después, terminó viendo la tarjeta roja.

Como no puede ser de otra manera, y al igual que sucedió en el Mundial de Clubes, los hinchas de River reaccionaron con críticas en las distintas redes sociales.

El peor defensor que vi en River. No importa que juegue mal o bien, es tonto, no tiene neuronas.



Regaló la Libertadores 2019, se cagó en todos los hinchas de River que hicieron 8.000km hasta Seattle y se hizo echar. No conforme, nos sigue cagando la vida.



ANDATE MARTINEZ QUARTA pic.twitter.com/c11knSQbIC — Fran (@frabigol) September 13, 2025

"El peor defensor que vi en River", dijo un usuario segundos después de conocerse la expulsión de Martínez Quarta. Además, el tweet finalizó con un mensaje pidiendo su salida.

Martínez Quarta arruinó los mejores 40 minutos del equipo en todo el semestre. La primera era para roja directa ya. Una cuestión así en la serie contra Palmeiras te deja afuera de la copa. Increíble lo que hizo. — Nadir Ghazal (@turcocarp) September 13, 2025

Otro de los usuarios, entre tantas críticas, acusó a Martínez Quarta de "arruinar los mejores 40 minutos del equipo en todo el semestre", demostrando la furia de los hinchas de River.

De esta manera, fue la tercera expulsión de Martínez Quarta con la camiseta de River. En el partido del miércoles contra Palmeiras, el futbolista tendrá la oportunidad de recomponer su relación con los hinchas, en tanto que se perderá el partido frente a Atlético Tucumán.