La Selección de Mendoza se metió en la gran final del sub 14 de hockey sobre césped

Lo positivo tiene que ver con los caballeros, quienes golearon a Litoral 6 a 2 con un triplete de Julián Verderico más los gritos de Benjamín Verde Vega, Juan Simón Zárate y Jano Manchado. Tras el triunfo, los chicos quedaron a un pasito del ansiado y buscado título, algo que buscarán mañana en la gran final contra el peso pesado de Buenos Aires (venció ampliamente a Chile 10 a 0).

El encuentro que se roba todas las miradas tendrá lugar en el estado provincial de Godoy Cruz entre dos equipos que tuvieron un rendimiento impecable durante toda la competencia. La cita comenzará desde las 16.20 y promete ser un verdadero partidazo a sala llena.