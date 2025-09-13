Sábado de emociones varias en las semifinales del Campeonato Argentino de hockey sobre césped para la categoría sub 14. El estadio de Godoy Cruz fue el escenario para ambos cruces de la Selección de Mendoza, con una buena noticia y otra mala en cuanto a los resultados.
La Selección de Mendoza se metió en la gran final del sub 14 de hockey sobre césped
De local y ante su gente, los caballeros de la Selección de Mendoza golearon a Litoral y van por el oro. Las chicas perdieron y jugarán por el tercer puesto.