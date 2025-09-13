Inicio Ovación Hockey sobre césped Selección de Mendoza
A un paso

La Selección de Mendoza se metió en la gran final del sub 14 de hockey sobre césped

De local y ante su gente, los caballeros de la Selección de Mendoza golearon a Litoral y van por el oro. Las chicas perdieron y jugarán por el tercer puesto.

Por UNO
La Selección va por el título en sub 14 masculino.

La Selección va por el título en sub 14 masculino.

Valentín Kark - Asociación mendocina de hockey

Sábado de emociones varias en las semifinales del Campeonato Argentino de hockey sobre césped para la categoría sub 14. El estadio de Godoy Cruz fue el escenario para ambos cruces de la Selección de Mendoza, con una buena noticia y otra mala en cuanto a los resultados.

Lo positivo tiene que ver con los caballeros, quienes golearon a Litoral 6 a 2 con un triplete de Julián Verderico más los gritos de Benjamín Verde Vega, Juan Simón Zárate y Jano Manchado. Tras el triunfo, los chicos quedaron a un pasito del ansiado y buscado título, algo que buscarán mañana en la gran final contra el peso pesado de Buenos Aires (venció ampliamente a Chile 10 a 0).

El encuentro que se roba todas las miradas tendrá lugar en el estado provincial de Godoy Cruz entre dos equipos que tuvieron un rendimiento impecable durante toda la competencia. La cita comenzará desde las 16.20 y promete ser un verdadero partidazo a sala llena.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 8.40.06 PM
Los caballeros, a un paso del título en sub 14.

Los caballeros, a un paso del título en sub 14.

La Selección de Mendoza, sin final

Lamentablemente, las damas no pudieron hacer lo mismo y perdieron su choque de semifinal contra Salta. Las norteñas lo ganaron 2 a 0 por los tantos de Ramírez y Valdez. Sin chances de campeonar, ahora las chicas se medirán contra San Juan en el duelo por el tercer lugar (este domingo 12.40 en el estadio de Godoy Cruz). En tanto que el duelo por el título lo jugarán Salta y Buenos Aires (a las 14.30).

hockey (8)
En damas, la Selección de Mendoza jugará por el bronce.

En damas, la Selección de Mendoza jugará por el bronce.

Sin presencia en los JADAR para el hockey sobre césped

La Selección de Mendoza no estuvo presente en los JADAR de Rosario 2025 en el hockey sobre césped. Sin participación local, las semifinales tuvieron, tanto en damas como en caballeros, a los mismo cuatro equipos: Litora, Santa Fe, Bahía Blanca y Tucumán.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas