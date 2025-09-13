Gutiérrez Sport Club se despidió del Federal A con una derrrota ante Guillermo Brown de Puerto Madryn

Alan Silva a los 25' del primer tiempo marcó el gol para el equipo de Puerto Madryn que terminó primero con 20 puntos y jugará los playoffs.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello terminó último sin puntos, perdió los nueve partidos que disputó en la Fase Reválida y culminó una pobre temporada con 12 derrotas seguidas

Los números del Celeste en el Federal A indican que jugó 25 partidos, perdió 21, ganó dos y empató dos.

Gutierrez cuatro. El Celeste sufrió una nueva derrota en el Federa A.

Consumado el descenso, y ante la crisis económica que afronta el club, Gutiérrez terminó jugando a puertas cerradas y con muchos juveniles.

El descenso y el pobre desempeño del equipo fueron el reflejo de muchos problemas institucionales que derivaron en la asunción de Sebastián Fernández como presidente y de la decisión de terminar el torneo, cuando se analizó la posibilidad de dejar de participar.

En el 2024 logró el ascenso al Federal A

El 11 de febrero de 2024 Gutiérrez Sport Club ascendió tras ganarle a Defensores de Formosa, en San Francisco, Córdoba.

El equipo era dirigido por Carlos Sperdutti y después de haber tenido una buena campaña el año pasado tuvo graves problemas para cumplir con la temporada 2025.

La Síntesis:

Gutiérrez Sport Club: Damián Cebreiro; Joaquín Gutiérrez, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Nabil Pérez y Gonzalo Olivares; Franco Mora y Nahuel Páez. DT: Rodrigo Alessandrello.

Guillermo Brown: Matías Soria; Branco Mera, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Gabriel Lazarte; Franco Rodríguez, Alejandro Chiavetto, Francisco Ilarregui, Alan Silva; Marcos Giménez y Ezequiel Morales DT: Emanuel Tripodi.

Gol: PT: 25' Silva (GB)

Cambios: ST: ST: inicio: Leonardo González por Alan Silva (GB), 15" Alejo Tinguri por Olivares (G), 19'Santiago Trigo por Franco Rodríguez (GB), Mateo Ramírez por Actis (GB), 25' Leonel Sambay por Mora (GSC) 30' Tomás Clavijo por Nahuel Paez (GSC)

Estadio: Gutiérrez Sport Club

Árbitro: Pablo Núñez de San Juan.