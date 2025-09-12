Christian Corrales

Christian Corrales, DT del Atlético San Martín, está contento por la clasificación del Chacarero  a la siguiente instancia del torneo Federal A.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Atlético San Martín le ganó como local a Gutiérrez Sport Club por la 8va y penúltima fecha de la Reválida de la Zona 1 del Federal A y logró su pasaporte a la siguiente instancia del certamen.

El entrenador del Chacarero, Christian Corrales, se mostró conforme e ilusionado por haber alcanzado este primer objetivo a cargo del equipo.

Corrales, entrenador de San Martín.
Christian Corrales, es el entrenador del Atlético San Martín que logró el pasaje a la siguiente instancia del torneo.

El Albirrojo cerrará la fase reválida este domingo desde las 15 ante Sol de Mayo, en Río Negro, y el entrenador reconoció: "Nos pone muy contentos haber clasificado porque primero cumplimos con el objetivo de permanecer en la categoría y una fecha antes logramos la clasificación para poder terminar el año jugando por algo importante en un club que siempre tiene la vara alta".

El ex arquero agregó: "Hemos trabajado con mucho esfuerzo para llegar a esta situación. Ahora tenemos el partido del domingo con Sol de Mayo y después tendremos dos semanas de espera para el arranque de los playoffs que será de local porque después definiremos de visitantes con un equipo de la Zona Campeonato".

Corrales- Alesandrello San Martín- Gutiérrez Sport Club.
Christian Corrales en la previa del encuentro ante Gutiérrez Sport Club se saludó con Rodrigo Alessandrello, DT del Celeste.

Las virtudes del Atlético San Martín

Christian Corrales, se refirió a los puntos fuertes del equipo y admitió: "El Federal A es un campeonato muy duro, los partidos son muy parejos y se definen por detalles. Lo que hemos logrado es tener mucha intensidad en el juego, somos un equipo ordenado, hemos ido creciendo y hay una idea de juego. También hubo un mejoramiento individual y mucho compromiso de todo el plantel".

"En la siguiente instancia sabemos que tenemos que ganar de local con el rival que nos toque porque definiremos de visitante y sabemos que tendremos que estar muy concentrados para seguir avanzando en torneo", aseguró.

"Llevo tres años dirigiendo en esta categoría. Soy un entrenador que ve mucho fútbol del ascenso y lo importante son los jugadores que son los verdaderos protagonistas. Ahora tengo mucho más experiencia y entiendo como jugar los partidos".

La palabra de Corrales, entrenador del Atlético San Martín

Christian Corrales, DT del Atlético San Martín-

