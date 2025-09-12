El Albirrojo cerrará la fase reválida este domingo desde las 15 ante Sol de Mayo, en Río Negro, y el entrenador reconoció: "Nos pone muy contentos haber clasificado porque primero cumplimos con el objetivo de permanecer en la categoría y una fecha antes logramos la clasificación para poder terminar el año jugando por algo importante en un club que siempre tiene la vara alta".

El ex arquero agregó: "Hemos trabajado con mucho esfuerzo para llegar a esta situación. Ahora tenemos el partido del domingo con Sol de Mayo y después tendremos dos semanas de espera para el arranque de los playoffs que será de local porque después definiremos de visitantes con un equipo de la Zona Campeonato".

Corrales- Alesandrello San Martín- Gutiérrez Sport Club. Christian Corrales en la previa del encuentro ante Gutiérrez Sport Club se saludó con Rodrigo Alessandrello, DT del Celeste. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Las virtudes del Atlético San Martín

Christian Corrales, se refirió a los puntos fuertes del equipo y admitió: "El Federal A es un campeonato muy duro, los partidos son muy parejos y se definen por detalles. Lo que hemos logrado es tener mucha intensidad en el juego, somos un equipo ordenado, hemos ido creciendo y hay una idea de juego. También hubo un mejoramiento individual y mucho compromiso de todo el plantel".

"En la siguiente instancia sabemos que tenemos que ganar de local con el rival que nos toque porque definiremos de visitante y sabemos que tendremos que estar muy concentrados para seguir avanzando en torneo", aseguró.

"Llevo tres años dirigiendo en esta categoría. Soy un entrenador que ve mucho fútbol del ascenso y lo importante son los jugadores que son los verdaderos protagonistas. Ahora tengo mucho más experiencia y entiendo como jugar los partidos".

