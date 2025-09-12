En este contexto, fue el árbitro mendocino quien alzó la voz en las últimas horas. Tras dirigir el partido entre Belgrano y San Martín de San Juan, Andrés Merlos enfrentó los micrófonos y fue picante.

Qué dijo Andrés Merlos sobre la conferencia de prensa de Andrés Fassi

Cabe recordar que el conflicto entre ambos se dio en los vestuarios del Malvinas Argentinas durante septiembre del 2024. El árbitro apuntó contra el presidente de la T por haberlo amenazado con guardaespaldas y armas de fuego. Esta acción derivó en una denuncia penal por parte de Merlos.

Para comenzar, el colegiado intentó hacerse el desentendido cuando le preguntaron por su postura al respecto de la actitud del presidente de Talleres de Córdoba.

"No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido... ahora me pondré a ver", soltó en primera instancia el árbitro en la zona mixta del estadio del Pirata.

Posteriormente, poniéndole picante a su respuesta, sentenció: "Yo tengo dos caminos con el perdón. El primero es al que tenemos que ir todos: el de Dios. Es el más sincero porque uno habla desde el corazón y las entrañas, y es el perdón que vale. Después está el otro, el de la calle Corrientes... ¿Sabés lo que hay en la calle Corrientes?".

Andrés Fassi, presidente de Talleres , le pidió disculpas a Chiqui Tapia a través de una conferencia de prensa. "Mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas, me equivoqué".

La conferencia de Andrés Fassi

Ante los micrófonos, Andrés Fassi expresó: “Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”.

“Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”, cerró el mandamás del elenco cordobés.