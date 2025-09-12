El árbitro habló sobre la postura del mandamás del elenco cordobés.

El árbitro habló sobre la postura del mandamás del elenco cordobés.

A un año del escándalo que tuvo lugar en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco del partido entre Talleres de Córdoba y Boca por Copa Argentina, Andrés Fassi encabezó una conferencia de prensa en la que se dirigió a Chiqui Tapia y, también, a Andrés Merlos.

Con el elenco cordobés merodeando en los puestos de descenso a la Primera Nacional, el mandamás de la institución tomó una llamativa decisión al organizar una conferencia de prensa en la que pidió disculpar por lo sucedido hace más de 365 días.

Andres-Fassi-Talleres-Cordoba.jpg
Andr&eacute;s Fassi brind&oacute; una conferencia de prensa y Andr&eacute;s Merlos no dud&oacute; en responder.

Andrés Fassi brindó una conferencia de prensa y Andrés Merlos no dudó en responder.

En este contexto, fue el árbitro mendocino quien alzó la voz en las últimas horas. Tras dirigir el partido entre Belgrano y San Martín de San Juan, Andrés Merlos enfrentó los micrófonos y fue picante.

Qué dijo Andrés Merlos sobre la conferencia de prensa de Andrés Fassi

Cabe recordar que el conflicto entre ambos se dio en los vestuarios del Malvinas Argentinas durante septiembre del 2024. El árbitro apuntó contra el presidente de la T por haberlo amenazado con guardaespaldas y armas de fuego. Esta acción derivó en una denuncia penal por parte de Merlos.

Para comenzar, el colegiado intentó hacerse el desentendido cuando le preguntaron por su postura al respecto de la actitud del presidente de Talleres de Córdoba.

"No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido... ahora me pondré a ver", soltó en primera instancia el árbitro en la zona mixta del estadio del Pirata.

Posteriormente, poniéndole picante a su respuesta, sentenció: "Yo tengo dos caminos con el perdón. El primero es al que tenemos que ir todos: el de Dios. Es el más sincero porque uno habla desde el corazón y las entrañas, y es el perdón que vale. Después está el otro, el de la calle Corrientes... ¿Sabés lo que hay en la calle Corrientes?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/VSportsTM/status/1966191988363125136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966191988363125136%7Ctwgr%5E97ed5a336af8f59a8769cc61a97512e543f676b9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fandres-fassi-se-disculpo-publicamente-chiqui-tapia-y-toviggino-fue-lapidario-cara-piedra-n1476043&partner=&hide_thread=false

La conferencia de Andrés Fassi

Ante los micrófonos, Andrés Fassi expresó: “Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”.

“Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”, cerró el mandamás del elenco cordobés.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas