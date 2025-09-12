El mediocampista se perderá el próximo partido de su equipo.

El mediocampista se perderá el próximo partido de su equipo.

Luego de dar su esperado salto al fútbol del Viejo Continente, a Equi Fernández le llegó el día de su debut con la camiseta del Bayer Leverkusen. Lamentablemente para él, se retiró con una sensación agridulce del estadio: ingresó en el complemento, pero vio la tarjeta roja sobre el final.

El mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Boca ocupó un lugar en el banco de suplentes e ingresó cuando el reloj marcaba 62 minutos de juego en el BayArena.

Equi Fernández
Con la 6 en la espalda, Equi Fern&aacute;ndez tuvo un frustrado debut en Bayer Leverkusen.

Con la 6 en la espalda, Equi Fernández tuvo un frustrado debut en Bayer Leverkusen.

Tras la expulsión de Robert Andrich en el primer cuarto de hora de la segunda etapa, el DT del Bayer Leverkusen dispuso el debut absoluto de Equi Fernández en el club alemán.

Su equipo ganaba 2-1 y la idea de Kasper Hjulmand era reforzar el mediocampo con el ingreso del argentino. Sorpresivamente, este recibió dos tarjetas amarillas y se fue antes de tiempo a las duchas.

Su gesticulación contra el árbitro, luego de que este no le cobrara una falta, le valió su primera tarjeta amarilla en el fútbol europeo. Más tarde, en el segundo minuto de adición, se tiró a barrer y terminó impactando contra su rival en el sector derecho del campo de juego. El juez no dudó y le terminó mostrando la roja por doble amonestación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jav_edits/status/1966600558388683178&partner=&hide_thread=false

No fue la mejor jornada para los argentinos del Bayer Leverkusen

Pese a la victoria del Bayer Leverkusen, no fue la mejor jornada para los futbolistas argentinos del equipo alemán. Además de la expulsión de Equi Fernández, estuvieron presente Exequiel Palacios y Claudio Echeverri.

El mediocampista, campeón del mundo con la Selección argentina, salió reemplazado a los 15 minutos de juego por una molestia muscular. Por su parte, el Diablito ocupó un lugar en el banco de suplentes pero no sumó minutos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas