Tras la expulsión de Robert Andrich en el primer cuarto de hora de la segunda etapa, el DT del Bayer Leverkusen dispuso el debut absoluto de Equi Fernández en el club alemán.

Su equipo ganaba 2-1 y la idea de Kasper Hjulmand era reforzar el mediocampo con el ingreso del argentino. Sorpresivamente, este recibió dos tarjetas amarillas y se fue antes de tiempo a las duchas.

Su gesticulación contra el árbitro, luego de que este no le cobrara una falta, le valió su primera tarjeta amarilla en el fútbol europeo. Más tarde, en el segundo minuto de adición, se tiró a barrer y terminó impactando contra su rival en el sector derecho del campo de juego. El juez no dudó y le terminó mostrando la roja por doble amonestación.

Equi Fernandez (Bayer Leverkusen) vs Eintracht Frankfurt



Su debut en Europa y en el equipo alemán. Ingreso al minuto 62 e injusta expulsión al minuto 92pic.twitter.com/sPB32UAHGt — J.A.V (@jav_edits) September 12, 2025

No fue la mejor jornada para los argentinos del Bayer Leverkusen

Pese a la victoria del Bayer Leverkusen, no fue la mejor jornada para los futbolistas argentinos del equipo alemán. Además de la expulsión de Equi Fernández, estuvieron presente Exequiel Palacios y Claudio Echeverri.

El mediocampista, campeón del mundo con la Selección argentina, salió reemplazado a los 15 minutos de juego por una molestia muscular. Por su parte, el Diablito ocupó un lugar en el banco de suplentes pero no sumó minutos.