Antes del cruce por la Copa, Racing venció a San Lorenzo y Vélez no pudo con Huracán

El equipo de Gustavo Costas quedó en el puesto 13 del Grupo A con 7 puntos (ganó 2, empató 1 y perdió 5 partidos) y alcanzó las 35 unidades en la tabla anual que hoy le alcanzan para estar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

San Lorenzo, que tuvo como titular al mendocino Ignacio Perruzzi, se mantiene cuarto en el Grupo B con 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 2) y octavo en la tabla anual con 39 unidades, es decir que faltando 6 fechas se estaría clasificando a los playoffs y a la Sudamericana.

Embed - LA ACADEMIA LE GANÓ AL CICLÓN Y LLEGA ENTONADA A LA LIBERTADORES | Racing 2-0 San Lorenzo | RESUMEN

Vélez no pudo alcanzar la punta

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, Vélez apenas pudo empatar sin goles con Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 8 del Clausura.

Embed - HURACÁN y VÉLEZ IGUALARON en el DUCÓ | #Huracan 0-0 #Velez | Resumen

El flamante campeón de la Supercopa Argentina sufrió la lesión del arquero mendocino Tomás Marchiori y con el empate quedó segundo en la Zona B, a un punto de Riestra y lejos en la tabla anual (está 18 con 29 unidades).

Huracán se mantiene séptimo en la tabla anual con 39 puntos y también en el Grupo A con 12 unidades (ganó 3, empató 3 y perdió 2).

Los partidos de la octava fecha del Torneo Clausura

Jueves 11 de septiembre

Belgrano 0 – San Martín SJ 0

Viernes 12 de septiembre

Deportivo Riestra 2 – Central Córdoba 0

Racing 2 – San Lorenzo 0

Huracán 0 – Vélez 0

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia (TNT Sports)

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)

16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)

19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)

21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 14 de septiembre