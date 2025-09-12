Antes del cruce por la Copa, Racing venció a San Lorenzo y Vélez no pudo con Huracán

El equipo de Gustavo Costas quedó en el puesto 13 del Grupo A con 7 puntos (ganó 2, empató 1 y perdió 5 partidos) y alcanzó las 35 unidades en la tabla anual que hoy le alcanzan para estar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
San Lorenzo, que tuvo como titular al mendocino Ignacio Perruzzi, se mantiene cuarto en el Grupo B con 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 2) y octavo en la tabla anual con 39 unidades, es decir que faltando 6 fechas se estaría clasificando a los playoffs y a la Sudamericana.
Embed - LA ACADEMIA LE GANÓ AL CICLÓN Y LLEGA ENTONADA A LA LIBERTADORES | Racing 2-0 San Lorenzo | RESUMEN
Vélez no pudo alcanzar la punta
Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, Vélez apenas pudo empatar sin goles con Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 8 del Clausura.
Embed - HURACÁN y VÉLEZ IGUALARON en el DUCÓ | #Huracan 0-0 #Velez | Resumen
El flamante campeón de la Supercopa Argentina sufrió la lesión del arquero mendocino Tomás Marchiori y con el empate quedó segundo en la Zona B, a un punto de Riestra y lejos en la tabla anual (está 18 con 29 unidades).
Huracán se mantiene séptimo en la tabla anual con 39 puntos y también en el Grupo A con 12 unidades (ganó 3, empató 3 y perdió 2).
Los partidos de la octava fecha del Torneo Clausura
Jueves 11 de septiembre
- Belgrano 0 – San Martín SJ 0
Viernes 12 de septiembre
- Deportivo Riestra 2 – Central Córdoba 0
- Racing 2 – San Lorenzo 0
- Huracán 0 – Vélez 0
- 21.15 Lanús – Ind. Rivadavia (TNT Sports)
- 21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Sábado 13 de septiembre
- 14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
- 16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
- 19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
- 21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)
Domingo 14 de septiembre
- 15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
- 15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
- 17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
- 20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
- 20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)