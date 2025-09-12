Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Antes del cruce por la Copa, Racing venció a San Lorenzo y Vélez no pudo con Huracán

Racing le ganó a San Lorenzo, en Avellaneda, y Vélez no pudo alcanzar la punta ante Huracán en dos de los partidos más destacados de la octava fecha del Torneo Clausura.

Por UNO
Racing le ganó 2 a 0 a San Lorenzo, en Avellaneda, y Vélez no pudo alcanzar la punta al igualar con Huracán en dos de los partidos más destacados de la octava fecha del Torneo Clausura.

En Avellaneda, la Academia se impuso al Ciclón con los goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari, uno en cada tiempo, y consiguió su segunda victoria en el certamen.

El equipo de Gustavo Costas quedó en el puesto 13 del Grupo A con 7 puntos (ganó 2, empató 1 y perdió 5 partidos) y alcanzó las 35 unidades en la tabla anual que hoy le alcanzan para estar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

San Lorenzo, que tuvo como titular al mendocino Ignacio Perruzzi, se mantiene cuarto en el Grupo B con 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 2) y octavo en la tabla anual con 39 unidades, es decir que faltando 6 fechas se estaría clasificando a los playoffs y a la Sudamericana.

Vélez no pudo alcanzar la punta

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, Vélez apenas pudo empatar sin goles con Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 8 del Clausura.

El flamante campeón de la Supercopa Argentina sufrió la lesión del arquero mendocino Tomás Marchiori y con el empate quedó segundo en la Zona B, a un punto de Riestra y lejos en la tabla anual (está 18 con 29 unidades).

Huracán se mantiene séptimo en la tabla anual con 39 puntos y también en el Grupo A con 12 unidades (ganó 3, empató 3 y perdió 2).

Los partidos de la octava fecha del Torneo Clausura

Jueves 11 de septiembre

  • Belgrano 0 – San Martín SJ 0

Viernes 12 de septiembre

  • Deportivo Riestra 2 – Central Córdoba 0
  • Racing 2 – San Lorenzo 0
  • Huracán 0 – Vélez 0
  • 21.15 Lanús – Ind. Rivadavia (TNT Sports)
  • 21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Sábado 13 de septiembre

  • 14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
  • 16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
  • 19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
  • 21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 14 de septiembre

  • 15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
  • 15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
  • 17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
  • 20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
  • 20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)

