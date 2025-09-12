Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Ezequiel Centurión fue autocrítico tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Lanús

Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia, habló tras la caída ante Lanús por la octava fecha del torneo Clausura

Tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Lanús, como visitante, el arquero Ezequiel Centurión se mostró autocrítico al analizar el encuentro válido por la octava fecha del Torneo Apertura.

La Lepra cayó por la mínima diferencia y el ex River de 28 años fue muy claro en sus conceptos a segundos de terminado el partido.

Centurión fue figura pero Independiente Rivadavia perdió en Lanús.

"Estamos calientes porque vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. Ahora hay que seguir trabajando pensando en el próximo partido", aseguró Centurión a TNT Sports.

Con respecto al análisis de lo ocurrido en el encuentro, opinó: "Creo que era un partido parejo y en el segundo tiempo cometimos algunas imprecisiones que ellos no perdonaron. Así es el fútbol y hay que seguir mejorando", finalizó diciendo el arquero que tuvo una buena actuación.

El equipo de Alfredo Berti no perdía por el Torneo Clausura desde el 17 de agosto, cuando cayó 3 a 0 ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas, luego igualó 1 a 1 con Tigre de visitante y venía de ganarle a Argentinos Juniors 2 a 1 de local.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Por la novena fecha Independiente Rivadavia volverá a jugar de visitante y será el sábado 20 de septiembre desde las 16.45 ante Unión de Santa Fe-

El regreso al Gargantini será el domingo 28 desde las 20.15 frente a Huracán.

