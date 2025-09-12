Ezequiel Centurión fue autocrítico tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Lanús

"Estamos calientes porque vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. Ahora hay que seguir trabajando pensando en el próximo partido", aseguró Centurión a TNT Sports.

Con respecto al análisis de lo ocurrido en el encuentro, opinó: "Creo que era un partido parejo y en el segundo tiempo cometimos algunas imprecisiones que ellos no perdonaron. Así es el fútbol y hay que seguir mejorando", finalizó diciendo el arquero que tuvo una buena actuación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1966686436675006540&partner=&hide_thread=false "CALIENTE PORQUE VINIMOS A BUSCAR LOS TRES PUNTOS Y HOY NO SE DIO"



Ezequiel Centurión se mostró autocrítico tras la derrota de Independiente Rivadavia ante Lanús por 1 a 0#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Cbavik77Cg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2025

El equipo de Alfredo Berti no perdía por el Torneo Clausura desde el 17 de agosto, cuando cayó 3 a 0 ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas, luego igualó 1 a 1 con Tigre de visitante y venía de ganarle a Argentinos Juniors 2 a 1 de local.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Por la novena fecha Independiente Rivadavia volverá a jugar de visitante y será el sábado 20 de septiembre desde las 16.45 ante Unión de Santa Fe-

El regreso al Gargantini será el domingo 28 desde las 20.15 frente a Huracán.