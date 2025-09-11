Independiente Rivadavia quiere seguir de racha ante Lanús por la octava fecha del Torneo Clausura

La Lepra llega entonada tras derrotar a Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina y meterse en semifinales por primera vez en su historia. El elenco orientado por Alfredo Berti se medirá con el ganador del cruce entre River y Racing.

Previamente Independiente Rivadavia le había ganado a Argentinos Juniors (2-1), en el Gargantini, y por eso se ubica cerca de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Studer Independiente Rivadavia Sheyko Studer, defensor de Independiente Rivadavia será titular frente a Lanús. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En 7 partidos la Lepra logró 2 triunfos, 2 empates y sufrió 3 derrotas, ha sumado ocho puntos y se ubica 10mo a dos puntos de Banfield que es el último equipo que está clasificando en este momento a los octavos de final.

En la tabla anual el equipo azul suma 35 puntos y el de este viernes es un partido clave para subir en la tabla anual donde se ubica noveno junto a Tigre, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Así llega Lanús

Lanús viene de quedar eliminado en la Copa Argentina tras perder en cuartos de final ante Argentinos Juniors (1-0) y en el Clausura viene de perder con Vélez (3-0) en condición de local. Por eso el Granate suma tres partidos sin victorias aunque se mantiene en zona de clasificación a los playoffs.

El Granate, también en carrera en la Copa Sudameticana, se posiciona séptimo con 10 unidades.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Lanús

La última vez que se vieron las caras Independiente Rivadavia y Lanús fue en el torneo Apertura y empataron 1 a 1, en el estadio Bautista Gargantini.

Nicolás Retamar abrió el marcador para la Lepra a los 30" del segundo tiempo y Walter Bou anotó la igualdad de penal para el Granate a los 23' del segundo tiempo.

Embed - INDEPENDIENTE RIVADAVIA y LANÚS EMPATARON en MENDOZA | #IndependienteRivadavia 1-1 #Lanus | Resumen

El 12 de mayo del año pasado la Lepra ganó 2 a 0 de visitante con goles de Francisco Petrasso y Matías Reali para el Azul, en el debut en el torneo de la Liga Profesional 2024 del equipo que dirigía Martín Ciccotello.

Embed - Triunfazo de la Lepra Mendocina ante el Granate | #Lanus 0-2 #IndependienteRivadavia | Resumen

El 20 de julio de 2019 también se enfrentaron por los 16avos de final de la Copa Argentina y fue triunfo del Granate por 1 a 0 con un tanto del mendocino Marcelino Moreno, en la cancha de Arsenal de Sarandí.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Alexis Canelo, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Lanús

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 21.15

TV: TNT Sports