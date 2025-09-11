Inicio Ovación Fútbol River Plate
Nuevo conflicto en puerta: River-Racing y la polémica por la elección de la fecha para Copa Argentina

Tanto River como Racing dejaron clara su postura con respecto a la elección de la fecha. Los motivos de cada uno para rechazar el pedido de su rival

Fabián Salamone
Fabián Salamone
El Millonario y la Academia jugarán por un lugar en las semifinales del torneo.

La victoria de River ante Unión, por penales en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, confirmó el partido que todos esperaban. Luego del escándalo que se originó por el pase de Maxi Salas, el Millonario y Racing se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Y como suele suceder en la previa de este tipo de eventos, comenzó el tire y afloje con respecto a las fechas que cada uno de los clubes propone. Al menos por ahora, no se ha llegado a un acuerdo para la programación.

Tras el escándalo por el pase de Maxi Salas, River y Racing aún no definen la fecha de su partido por Copa Argentina.

El calendario es apretado para ambos equipos, quien se encuentran apuntando con todos sus cañones a los cuartos de final de la Copa Libertadores: River jugará con Palmeiras y Racing se cruzará con Vélez.

El Millonario será local en el estadio Monumental el miércoles 17 de septiembre y afrontará la revancha, en Brasil, el 24. Por su parte, la Academia será visitante el martes 16 y cerrará la llave ante el Fortín el 23, en el Cilindro de Avellaneda.

River y Racing en alerta por la fecha del partido por Copa Argentina

Gustavo Costas enfrentó los micrófonos de TyC Sports y dejó clara la postura que mantiene Racing: la de jugar el mano a mano con River por Copa Argentina el 8 de octubre, en el marco de la fecha FIFA.

En contrapunto, desde Núñez prefieren hacerlo una semana antes (el 1 o 2). Cada uno defiende su idea y, al menos por el momento, no hay charlas formales para definir tanto el día como la sede.

En Racing no quieren la fecha que propone el Millonario debido a que tras la revancha con el Fortín (el 23 de septiembre) jugarán el clásico con Independiente (el 28) y no ven con buenos ojos jugar partidos importantes con poco tiempo de descanso.

Gustavo Costas reveló qué fecha le sienta mejor a la Academia.

Por el otro lado, desde River no ven con buenos ojos jugar en fecha FIFA debido a la cantidad de futbolistas convocados a sus seleccionados: Marcos Acuña y Gonzalo Montiel (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Juanfer Quintero y Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza (Paraguay).

