Milei tomó una decisión final sobre el feriado del 12 de octubre en Argentina

El presidente Milei tomó una decisión sobre el feriado del 12 de octubre ya que muchos trabajadores se preguntan si se traslada. ¿Nuevo fin de semana largo?

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera
El gobierno de Milei habilitó el traslado del feriado del 12 de octubre para un nuevo fin de semana largo.

El 12 de octubre es feriado en Argentina ya que se conmemora el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" (anteriormente conocido como "Día de la Raza"). En el 2025 cae domingo, generando que muchas personas se pregunten si se traslada para de esa manera tener un nuevo fin de semana largo en el país. Qué dice el calendario de feriados del gobierno nacional.

El próximo domingo 12 de octubre habrá a lo largo de todo el país un nuevo feriado y esta jornada es considerado un feriado trasladable, es decir que pueden moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, siempre con criterios sociales y económicos.

Mendoza turismo, finde XL.jpeg
Los fin de semanas largos son muy importantes para el sector turístico del país, uno de los rubros más golpeados por la crisis económica.

La decisión que tomó el gobierno de Milei respecto al feriado del 12 de octubre

Según el calendario del gobierno nacional, el próximo feriado en Argentina es el domingo 12 de octubre, jornada en la que se celebra el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" y es considerado trasladable. Por eso, desde la gestión de Milei firmaron una resolución para trasladarlo al viernes 10.

En su sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025), el gobierno de Javier Milei explica cuáles son los feriados trasladables.

Feriados 2025 segundo semestre.JPG
El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se traslada al viernes 10.

Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

Feriados 2025: fin de semana largos que van a quedar después de octubre

  • Desde el 20 al 23 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21
  • Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

