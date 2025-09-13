Milei tomó una decisión final sobre el feriado del 12 de octubre en Argentina

La decisión que tomó el gobierno de Milei respecto al feriado del 12 de octubre

Según el calendario del gobierno nacional, el próximo feriado en Argentina es el domingo 12 de octubre, jornada en la que se celebra el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" y es considerado trasladable. Por eso, desde la gestión de Milei firmaron una resolución para trasladarlo al viernes 10.

En su sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025), el gobierno de Javier Milei explica cuáles son los feriados trasladables.

Feriados 2025 segundo semestre.JPG El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se traslada al viernes 10.

Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

