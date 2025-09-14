La palabra del jugador de Godoy Cruz tras el 0-0 con Barracas Central

Tras el mano a mano ante el Guapo, uno de los que enfrentó los micrófonos fue Lucas Arce. El lateral por derecha, que completó los 90 minutos, analizó lo sucedido este sábado por la tarde en la Bodega.

Para comenzar, sobre la falta de gol del equipo, manifestó: “No sé el motivo. Lo que me deja tranquilo que el equipo genera. Hay que estar más finos ahí. La verdad que contra Platense hicimos dos goles con un jugador menos, eso también nos deja tranquilos”.

Al ser consultado sobre los fallos arbitrales dentro del campo, Arce aseguró: “Nosotros estamos ajenos a eso. Si bien sabemos que se habla mucho, tratamos de alejarnos un poco de eso porque si no se hace cuesta arriba. Tratamos de enfocarnos en nosotros. Después veré la jugada a ver si eran penal o no, porque en la cancha parecía que si. El VAR no intervino y bueno, son decisiones que se toman de arriba”.

A la hora de analizar al rival, que con un planteo mezquino se llevó un punto de cancha de Godoy Cruz, analizó: “Ellos vienen punteros en su zona, creo que perdieron cinco partidos en el año. Son un equipo que defensivamente son duros. Nosotros por momentos generamos y en otros decidimos mal. Me deja contento que el equipo fue al frente”.

El partido fue trabado, disputado y muy cortado por momentos. Sobre esta situación, Arce soltó: “Por ahí hablábamos con los chicos también que hoy pararon el partido para para tomar agua, cuando no sé si era para para parar. Creo que no hacía tanto calor, pero bueno, son decisiones que nos tienen ajenos a nosotros y no podemos hacer mucho ahí”.

Embed - Lucas Arce tras el empate entre Godoy Cruz y Barracas Central en el Feliciano Gambarte

Cuando el partido moría, inmediatamente después del errado por Luciano Pascual, fue a sacar un lateral y tuvo un cruce de palabra con algunos de los plateístas de Godoy Cruz.

“Me pedían que pasara al ataque y yo estaba jugando al lado del área. Pero bueno, no pasa nada. La impaciencia del hincha se entiende, obviamente. Si llevamos cinco partidos acá y no podemos ganar”, reveló.