Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Federal A

Huracán Las Heras, eliminado del Federal A tras igualar con Juventud Unida

Huracán Las Heras igualó como visitante frente a Juventud Unida de San Luis por la última fecha de la Fase Reválida del Federal A y no logró la clasificación.

Por UNO
Huracán cerró un año irregular.

Huracán cerró un año irregular.

Huracán Las Heras igualó 1 a 1 como visitante frente a Juventud Unida de San Luis por la última fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida del Federal A y no logró la clasificación a la siguiente instancia.

El Globo debía ganar y necesitaba que se dieran otros resultados para avanzar a los playoffs y de esta manera culminó una temporada por debajo de las expectativas.

huracan Las heras 1

Este domingo ganaba el Globo con el gol de Luciano Ortega, pero Juventud Unida lo empató dos minutos después por intermedio de Iván Escobares.

El equipo dirigido por la dupla técnica Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba finalizó octavo en la Zona A y no pudo meterse dentro del lote de los mejores cinco que avanzaron a los playoffs por el segundo ascenso.

El Globo terminó su participación en el torneo y ahora deberá pensar en la próxima temporada.

huracan las heras 2

Las posiciones finales de la Fase Reválida

  • Guillermo Brown 20
  • Germinal 16
  • Sol de Mayo 15
  • Atl. San Martín 15
  • Juventud Unida 14
  • C. D. Nicanor Otamendi 13
  • Santamarina 11
  • Huracán Las Heras 11
  • Estudiantes (San Luis) 9
  • Gutiérrez SC 0

Los 5 primeros jugarán los playoffs y los dos últimos descienden.

Los números de Huracán Las Heras en la temporada

Fase Regular

  • Ganó 6, empató 3 y perdió 7 partidos.
  • 15 goles a favor y 20 en contra

Fase Reválida

  • Ganó 3, empató 2 y perdió 4 encuentros.
  • 10 tantos a favor y 11 en contra.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas