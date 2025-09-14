Huracán Las Heras, eliminado del Federal A tras igualar con Juventud Unida

Este domingo ganaba el Globo con el gol de Luciano Ortega, pero Juventud Unida lo empató dos minutos después por intermedio de Iván Escobares.

El equipo dirigido por la dupla técnica Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba finalizó octavo en la Zona A y no pudo meterse dentro del lote de los mejores cinco que avanzaron a los playoffs por el segundo ascenso.

El Globo terminó su participación en el torneo y ahora deberá pensar en la próxima temporada.

huracan las heras 2

Las posiciones finales de la Fase Reválida

Guillermo Brown 20

Germinal 16

Sol de Mayo 15

Atl. San Martín 15

Juventud Unida 14

C. D. Nicanor Otamendi 13

Santamarina 11

Huracán Las Heras 11

Estudiantes (San Luis) 9

Gutiérrez SC 0

Los 5 primeros jugarán los playoffs y los dos últimos descienden.

Los números de Huracán Las Heras en la temporada

Fase Regular

Ganó 6, empató 3 y perdió 7 partidos.

15 goles a favor y 20 en contra

Fase Reválida