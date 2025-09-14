Amebal se coronó campeón en el handball masculino de los JADAR 2025

La Subsecretaría de Deportes, de acuerdo con las federaciones y asociaciones, no presentó una delegación mendocina, pero Amebal decidió participar en un certamen al que en el caso del balonmano sólo concurrieron algunas asociaciones.

La Asociación Mendocina concurrió con sus combinados femenino y masculino, mientras que en cada rama solamente participaron 4 selecciones.