Amebal se coronó campeón en el handball masculino de los JADAR 2025
La selección masculina Amebal logró el título del handball de la primera edición de los JADAR que se disputaron en Rosario.
La selección masculina Amebal logró el título del handball de la primera edición de los JADAR que se disputaron en Rosario.
La Subsecretaría de Deportes, de acuerdo con las federaciones y asociaciones, no presentó una delegación mendocina, pero Amebal decidió participar en un certamen al que en el caso del balonmano sólo concurrieron algunas asociaciones.
La Asociación Mendocina concurrió con sus combinados femenino y masculino, mientras que en cada rama solamente participaron 4 selecciones.
Femenino
1ra. fecha: Mendoza venció a Santa Fe 28 a 23 y Córdoba superó a Albalnor (Asociación del Norte de Buenos Aires) 37 a 19.
2da.fecha: Albalnor 28-Santa Fe 24 y Córdoba 35-Amebal 23.
3ra. fecha: Amebal 28-Asbalnor 28 y Córdoba 63-Santa Fe 18.
Semifinales: Asbalnor superó a Amebal 38 a 28 y Córdoba a Santa Fe 40 a 20.
Finales: Amebal se quedó con el tercer puesto al superar a Santa Fe 35 a 28 y el campeón fue Córdoba que goleó 52 a 21 a Asbalnor.
Masculino
1ra fecha: Córdoba 34-Asbalnor 28 y Amebal 47-Rosario 25.
2da. fecha: Asbalnor 30-Rosario 25 y Amebal 32-Córdoba 28.
3ra. fecha: Asbalnor 35-Amebal 32 y Córdoba 39-Rosario 16.
Semifinales: Amebal superó a Asbalnor 38 a 28 y Córdoba a Rosario 38-25.
Finales: en el estadio de Newell’s Old Boys por el tercer puesto los bonaerenses le ganaron a los rosarinos 32 a 21 y el seleccionado mendocino venció a Córdoba 32 a 29.
Lautaro Cortés, Valentino Campini, Luciano Leiva, Leonardo Ledesma, Martín Mateo, Santiago Solá, Juan Ignacio Cuello, Luciano Faraz, Alejo Mallea, Martín Giménez, Benjamín Iatrino, Pablo Smovir, Francisco Contino y Matías Stahringer.
Entrenadores: Adrián Rodríguez, Gaspar Pons e Ivo Dobrodzejunas.