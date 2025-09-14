Atlético San Martín perdió, pero ya piensa en los playoffs: cuándo juega y contra qué rival

El equipo de Cristian Corrales ya piensa en los playoffs donde deberá jugar en los 16avos de final con Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, que terminó quinto en la segunda fase y quedó fuera de la disputa por el primer ascenso.

La serie con los santiagueños se jugará en partidos de ida y vuelta, la ida será en Mendoza, la revancha en Santiago del Estero y si tras los dos encuentros hay igualdad, se clasificará el equipo norteño por tener ventaja deportiva.

Sol de Mayo venció 1-0 a San Martín de Mendoza, aseguramos la permanencia y nos metimos en los playoff por el segundo ascenso

Dos semanas de parate para el Atlético San Martín

San Martín deberá esperar dos semanas para que se jueguen los cruces de los 4 primeros de la Zona Campeonato del Federal A.

Hoy el conjunto albirrojo completó una Fase Reválida en la que ganó 4, empató 3 y perdió 2 partidos, hizo 10 goles y recibió 6.

En la Fase Regular los números indicaron 6 victorias, 3 empates y 7 caídas, 19 tantos a favor y 19 en contra.