Atlético San Martín perdió, pero ya piensa en los playoffs: cuándo juega y contra qué rival

Atlético San Martín, ya clasificado a los playoffs, perdió 1 a 0 con Sol de Mayo, en Viedma, y culminó su participación en la Fase Reválida del Federal A.

Por UNO
El único gol del partido lo marcó Leonardo Morales a los 39' del segundo tiempo y el Chacarero terminó cuarto con los mismos puntos que su rival (15).

Atlético San Martín ya tiene rival para seguir su camino en el Federal A.

El equipo de Cristian Corrales ya piensa en los playoffs donde deberá jugar en los 16avos de final con Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, que terminó quinto en la segunda fase y quedó fuera de la disputa por el primer ascenso.

La serie con los santiagueños se jugará en partidos de ida y vuelta, la ida será en Mendoza, la revancha en Santiago del Estero y si tras los dos encuentros hay igualdad, se clasificará el equipo norteño por tener ventaja deportiva.

Dos semanas de parate para el Atlético San Martín

San Martín deberá esperar dos semanas para que se jueguen los cruces de los 4 primeros de la Zona Campeonato del Federal A.

Hoy el conjunto albirrojo completó una Fase Reválida en la que ganó 4, empató 3 y perdió 2 partidos, hizo 10 goles y recibió 6.

En la Fase Regular los números indicaron 6 victorias, 3 empates y 7 caídas, 19 tantos a favor y 19 en contra.

