Godoy Cruz, Gimnasia e Independiente Rivadavia, con las manos vacías en el torneo de Reserva

En un entretenido partido, el equipo comandado por Osvaldo Miranda perdió 3-2 y quedó en el último puesto de la tabla de posiciones de la Zona A. El dueño de casa nunca pudo estar por encima en el marcador.

El Bodeguero lo perdía 1-0 y lo empató sobre el cierre de la primera etapa gracias al gol de Matías Funes, quien canjeó por gol el penal que le hicieron a Luciano Pascual.

Godoy Cruz Reserva

En el complemento Rosario Central se puso nuevamente en ventaja y Godoy Cruz, por intermedio de un cabezazo de Kevin Valdez, igualó las acciones a los 40 minutos del complemento.

Cuando todo parecía indicar que terminarían en tablas, llegó un nuevo cachetazo del Canalla. En el tercer minuto de adición (de los cuatro que dio el árbitro), Tomás Salteño puso el 3-2 definitivo para que su equipo abroche su tercera victoria al hilo.

Durante la jornada de este miércoles dijeron presente los otros dos mendocinos. Gimnasia y Esgrima fue local de Banfield en la continuidad de la Zona A. El Taladro se impuso por 2-0 y logró, de esta manera, superar a Godoy Cruz en la tabla (el Tomba tiene 5 unidades y los del sur de Buenos Aires, 6).

Con esta derrota en Coquimbito (en el predio del Bodeguero), el Blanquinegro cosechó su segunda derrota al hilo y, ahora, ocupa el decimosegundo puesto de la tabla de posiciones con 8 puntos.

Gimnasia Reserva

Por último, quien cerró la jornada para los mendocinos fue Independiente Rivadavia. En condición de visitante, el equipo comandado por Nicolás Medina perdió 2-0 ante Newell's.

Al igual que el Mensana, la Lepra sumó su segunda caída consecutiva en la competencia. De esta manera, también con 8 unidades, se ubica en el decimosegundo puesto de la Zona B.

Cabe resaltar que dentro de dos fechas Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima en Reserva. El duelo será el 23 de abril, es decir, tres días antes de que los equipos se vean las caras en la Liga Profesional. A falta de confirmación oficial, el partido se jugaría en el Víctor Legrotaglie.