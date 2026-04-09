Se disputa la 2da fecha del Zonal Cuyano en San Martín

Bajo el nombre de "Gran Premio Subsecretaría de Deportes", este evento de primer nivel promete dos jornadas de pura adrenalina y competitividad, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes del automovilismo regional.

ZONAL CUYANO 3 El Zonal Cuyano llega a San Martín con la segunda fecha del campeonato.

El Zonal Cuyano llega a San Martín con la segunda fecha del campeonato

El sábado se centrará en las verificaciones técnicas, entrenamientos oficiales y las decisivas tandas de clasificación para la Clase 2, Clase 3 y el TC Cuyano, culminando con las intensas carreras Sprint que definirán las posiciones de vanguardia.