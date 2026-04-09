El rugir de motores vuelve a ser protagonista en la región con la llegada de la segunda fecha del campeonato del Zonal Cuyano, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril en el emblemático Autódromo Ciudad de San Martín.
Se disputa la 2da fecha del Zonal Cuyano en San Martín
El Zonal Cuyano disputa su segunda fecha en San Martín con dos jornadas de automovilismo y grandes finales en el autódromo
Bajo el nombre de "Gran Premio Subsecretaría de Deportes", este evento de primer nivel promete dos jornadas de pura adrenalina y competitividad, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes del automovilismo regional.
El Zonal Cuyano llega a San Martín con la segunda fecha del campeonato
El sábado se centrará en las verificaciones técnicas, entrenamientos oficiales y las decisivas tandas de clasificación para la Clase 2, Clase 3 y el TC Cuyano, culminando con las intensas carreras Sprint que definirán las posiciones de vanguardia.
El domingo, tras la apertura del predio a las 08:00 hs y el acto protocolar del mediodía, se vivirán las Grandes Finales, donde cada categoría disputará 15 vueltas —o un máximo de 30 minutos— de competencia al límite para determinar a los nuevos ganadores del podio en el asfalto sanmartiniano.
La organización, a cargo de la Asociación Volante del Este (AVE), ha fijado valores promocionales en las entradas que cubren ambos días de actividad: el ingreso General tiene un costo de $10.000, mientras que el acceso a la zona de Boxes se sitúa en $15.000, y son los mismos valores para el servicio de estacionamiento. Las entradas se compran en el autódromo este próximo fin de semana.